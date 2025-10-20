Денис Седашов

В Киеве завершился Кубок Украины-2025 по фехтованию.

В мужском турнире саблистов победу одержала команда ЦСК ВСУ, в составе которой выступали Богдан Боговин, Юрий Кулеша, Алексей Стаценко и Андрей Ягодка. В финале они победили ШВСМ-Киев со счётом 45:37.

В женском турнире чемпионками стали саблистки Николаева — Владимира Бабенко, Александра Бондар, Виктория Коротченко и Анастасия Швец. В финале они победили ЦСК ВСУ со счётом 45:41.

ЦСК ВСУ — чемпионы Кубка Украины по фехтованию на рапирах.