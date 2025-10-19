Комащук и Стаценко стали победителями Кубка Украины по фехтованию на саблях
Алина и Алексей победили Бондаря и Ягодку
около 1 часа назад
Фото: ФФУ
Украинские саблисты Алина Комащук и Алексей Стаценко стали победителями Кубка Украины по фехтованию.
В финальном поединке среди женщин Комащук победила Александру Бондар со счетом 15:9, а в мужской категории Стаценко одержал убедительную победу над 4-кратным призером чемпионатов Европы Андреем Ягодкой — 15:5.
Определены победители Кубка Украины по фехтованию на шпагах.