Миронюк – о триумфе на Кубке Украины: «С каждой победой выигрывать становится все сложнее»
Фехтовальщица поделилась эмоциями после победы
около 1 часа назад
24-летняя украинская рапиристка Дарья Миронюк поделилась эмоциями после завоеванной победы на Кубке Украины, отметив, что с каждым новым успехом давление только растет. Слова приводит ФФУ.
Первый раз от тебя нет больших ожиданий, а дальше с каждой победой выигрывать становится все сложнее. После прошлого чемпионата Украины, где мне не удалось защитить титул, я сделала выводы — теперь постоянно работаем, анализируем, тренируемся.
Дарья также отметила важность поддержки наставницы Аллы Миронюк и родных стен:
Сегодня рядом был мой тренер — это многое дало. А еще невероятно помогла атмосфера зала, когда друзья по команде болеют за тебя — это очень ценно.
