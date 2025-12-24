Михаил Цирюк

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским юниорам участвовать в турнирах с использованием национальной символики. Об этом заявили в самой РФ, и если такие заявления звучат, то вряд ли они не имеют под собой основания.

Ползучее возвращение россиян продолжается

Еще одно поражение украинской спортивной дипломатии наводит на грустные мысли, и суть даже не в том, чтобы обвинять в этом Федерацию фехтования Украины, НОК или Минспорта. Просто констатируем факт: в этом вопросе мы снова проиграли России и российским деньгам.

Печально из-за того, что ползучее возвращение агрессора в международный спорт продолжается, и рано или поздно, к сожалению, он проникнет повсеместно. В этом контексте вспомнился собственный материал, написанный более двух лет назад. Тогда в СМИ появились разговоры о возможном допуске к международным соревнованиям мужской и женской сборной России U-17 по футболу. В итоге этого не произошло, но даже появление таких разговоров - уже опасный прецедент.

Тогда основным аргументом УЕФА было что-то вроде «ну они же дети». Мол, не должны они отвечать за ошибки взрослых. Сейчас речь идет о возвращении «детей» вместе с их триколорами уже в фехтовании: узнаете почерк?

Такой аргументацией боссы мирового спорта показывают свое непонимание сути и задачи всех этих санкций. Ведь они не направлены против детей, не лишают их возможности заниматься спортом на любительском и внутреннем уровне. Все эти ограничения нужны, в том числе для того, чтобы русский Ванька, радующийся каждому военному преступлению своей недостраны против Украины, был лишен удовольствия развалиться вечером на протертом диване и наслаждаться величием России после любой победы.

Это тот минимум, которым международные руководящие органы в любом виде спорта могут наказать преступников и выразить свою солидарность с его жертвой не словами, а делом. И почему вдруг от этого отказываться – вопрос риторический.

Говорят, они же дети? О нет, это не просто дети, это дети из России. В момент, когда эти зомбированные подростки зомбированных родителей выйдут на поле, площадку или дорожку, они станут представителями своего террористического государства в мировом спорте. За ними будет следить вся страна, хотя в нормальных условиях на них не обратили бы внимания никогда в жизни. На каждый поединок их будут настраивать как на войну, их победы будут смаковать и разбирать все местные пропагандисты, а единственное, что они смогут нести в этот мир – ненависть и нездоровую, неспортивную злость.

Достаточно ли мы сделали, чтобы этого не произошло?

Следует понимать, что любое подобное решение о возвращении россиян не могло возникнуть за один день. Эти решения – результат долгой и сложной работы представителей страны-террориста, которые явно шептали его в ухо международной федерации со всеми своими аргументами. А шептала ли свою позицию в другое ухо украинская сторона? Почему мы проиграли эту войну? Было ли сделано достаточно, чтобы её не проиграть? Федерация фехтования Украины говорит, что да. Уверяют, что были и письма и «формальные протесты». Вопросов значительно больше, чем ответов, но результат – на табло. И он, к сожалению, не в нашу пользу.

Всё начинается с малого

А теперь о самом грустном. Если российские СМИ всё-таки не врут (звучит смешно, но всё же), и юных фехтовальщиков таки допустят к международным соревнованиям, это может стать очередным шагом на пути к полному возвращению агрессора в международный спорт. Ну а что, выступают же, всё нормально, никто не жалуется.

Любое возвращение начинается с малого. Сейчас вернут юниоров, если это проглотить, вернут и взрослых. Именно об этом нужно думать, когда мы говорим о недопустимости присутствия России в мировом спорте. Именно поэтому попытки реабилитировать их должны максимально агрессивно блокироваться всеми спортивными органами Украины на любом уровне. Если ослабить хватку, этот ноющий, манипулирующий, коррумпированный монстр российского спорта вырвется и полностью станет на ноги. И это нужно быстрее понять абсолютно всем, как в Украине, так и в мире.

В материале использованы фото Getty images