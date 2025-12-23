Международная федерация фехтования вернула флаг и гимн российским юниорам
Уже в январе спортсмены выйдут на соревнования под символикой
около 1 часа назад
Международная федерация фехтования разрешила российским юниорам выступать на соревнованиях под эгидой в полноценном статусе — с национальным флагом и гимном. Об этом сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, отметив, что решение принято в соответствии с рекомендациями МОК.
Накануне Нового года мы получили документ от Международной федерации фехтования, согласно которому наши молодые спортсмены могут представлять свою страну со всей национальной атрибутикой — флагом и гимном.
Ожидается, что впервые российские юниоры выйдут на международный старт с флагом и гимном уже в начале 2026 года — на этапе Кубка мира.
Украина планирует участие в соревнованиях, где россияне и белорусы будут соревноваться под национальными символами.