Денис Седашов

Международная федерация фехтования разрешила российским юниорам выступать на соревнованиях под эгидой в полноценном статусе — с национальным флагом и гимном. Об этом сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, отметив, что решение принято в соответствии с рекомендациями МОК.

Накануне Нового года мы получили документ от Международной федерации фехтования, согласно которому наши молодые спортсмены могут представлять свою страну со всей национальной атрибутикой — флагом и гимном. ильгар мамедов

Ожидается, что впервые российские юниоры выйдут на международный старт с флагом и гимном уже в начале 2026 года — на этапе Кубка мира.

Украина планирует участие в соревнованиях, где россияне и белорусы будут соревноваться под национальными символами.