Владимир Кириченко

В Федерации фехтования Украины прокомментировали для Tribuna.com заявление россиян о том, что Международная федерация фехтования (FIE) позволила их юниорам участвовать в турнирах с использованием национальной символики.

«На данный момент нам не поступала такая информация от Международной федерации фехтования (FIE), но мы не удивимся такому решению, учитывая обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета и позицию Международной федерации фехтования, которая систематически игнорирует не только наши письма, но и формальные протесты относительно допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям даже в нейтральном статусе. К сожалению, наши жалобы на бездействие FIE, адресованные МОК, также не удостаиваются даже элементарного ответа. При этом финансовых возможностей оспаривать все это произвол в швейцарских судах Федерация не имеет».

Напомним, в декабре МОК рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов к международным юношеским соревнованиям под своими флагами – при этом окончательное решение будет зависеть от регламентов каждой международной федерации.

МОК тогда отдельно подчеркнул, что спортсмены, особенно юные, «не должны отвечать за действия своих правительств». В то же время участники, нарушающие миротворческую миссию Олимпийского движения, могут быть отстранены.

Украина планирует участие в соревнованиях, где россияне и белорусы будут соревноваться под национальными символами.