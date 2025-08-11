Анна Савчик Федерация фехтования Украины

Среди 24 обладателей личных наград Тбилиси-2025, только двое, которые ранее никогда не поднимались на пьедестал Олимпиады, чемпионата мира, первенства континента, индивидуальных Кубков мира или Гран-при. И один из них – украинский шпажист Никита Кошман. Сложно поверить, но до выступления в столице Грузии лучшим личным результатом 23-летнего киевлянина было 25-е место еще в апреле 2022 года на Гран-при в Катаре.

В интервью XSPORT.ua Никита Кошман объяснил, как ему удалось со 114-го места в мировом рейтинге пробиться на пьедестал и каким образом отсутствие плана стало залогом его успеха, рассказал, как смог справиться с провокациями соперников, усмирил танцующего египтянина и итальянского рыболова, признался, какой ошибки допустил в полуфинале, вспомнил, что в своё время его хотели отдать на балет и раскрыл тайну, чем его покорило фехтование.

Фото: #BizziTeam/FIE

«Стараемся, чтобы Игорь Рейзлин не нарушал традицию» – о том, что старший тренер должен быть седым

- После возвращения с чемпионата мира прошло уже более недели, как ты провёл это время и как отметил свой успех в Тбилиси?

- Довольно скромно. Именного торта как нашу Владу Харькову меня никто не встречал. (Смеется). Сходили с родителями в ресторан и ещё отметили мою награду вместе с товарищами по группе и тренером. Пицца и напитки – всё очень просто. А насчет того, как провёл время – немного потренировался, но не фехтовал, шпагу пока брать в руки не планирую. Занимался только общей физической подготовкой. Скоро поеду отдыхать, должен был поехать раньше, но планы чуть-чуть изменились, не у меня.

- До этого чемпионата мира ты неоднократно побеждал на национальных стартах, в частности дважды выигрывал чемпионат Украины, что, кстати, нынешнему старшему тренеру команды Игорю Рейзлину впервые удалось уже после завоевания бронзы на Олимпиаде. Но на взрослом международном уровне до сих пор ты мог похвастаться только командными успехами. Как думаешь, почему прорыв случился именно в Тбилиси? Может, встал с «правой ноги» или ты не суеверен?

- Это был день, когда всё сложилось, даже два дня. Ведь первый день тоже много решал, какая группа будет и какой после неё будет проход. Например, если бы спортсмен, который «прожеребился» 17-м передо мной, оказался ниже меня, то уже совсем другой расклад мог бы быть. Очень много факторов, но самое главное, что я очень хорошо чувствовал своё фехтование, которое давно где-то потерялось и вот наконец появилось.

- Мужская шпага традиционно собрала наибольшее количество участников – более 200. И для того, чтобы пробиться в основную сетку нужно пройти такие жернова! Когда увидел рейтинг после «пули» и понял насколько близок был к тому, чтобы квалифицироваться на второй день напрямую без дополнительных боёв в олимпийке, успел расстроиться?

- Я расстроился ещё тогда, когда проиграл, кажется, на приоритете, австрийцу Александру Биро. А дальше в группе у меня ещё был непростой соперник – Чжан Синькун, бронзовыйпризёр Гран-при в Берне. Именно на том турнире, где он взял медаль, я ему уступил за вход в 32. Понимал, если я у него не выиграю, то уже точно не пройду напрямую в основную сетку. Но так получилось, что я его победил. Посмотрел, что иду десятым, но ещё столько групп не закончили, было очевидно, что шанс очень маленький. Так что я уже даже не расстраивался, понимал, что нужно будет как-то ещё два поединка выигрывать, чтобы попасть во второй день. Спасибо, что два, а не три. Мне кажется, разве что в женской шпагах ещё были люди, которые два боя фехтовали в предварительной сетке. Во всех остальных видах, максимум один поединок — и ты в 64. А у нас некоторые даже три имели, например мой первый соперник — хорват Марко Симункович. Но на втором, к счастью, он остановился. (Улыбается). - Мы пересеклись с тобой на арене после первого боя основной сетки против эстонца Каспера Тауфенау, в котором ты вёл 11:7, но в итоге победил лишь одним уколом 15:14. И ты тогда сказал: «Не надо на меня так смотреть, так было задумано». То есть задумано было добавить седых волос всем нам и особенно старшему тренеру Игорю Рейзлину? - Вообще мы с ребятами решили сделать всё, чтобы Игорь поседел как можно быстрее, чтобы не нарушать традицию. Старший тренер должен быть седым. (Смеётся). Если серьёзно, то я имел в виду другое. Так почти и было задумано. В принципе, я придерживался плана, а план на последний укол был такой же, как и в начале. Я понимал, что соперник сделает и понимал, что нужно сделать мне, но до этого не получалось по дистанции. А в последней фразе я стал чуть дальше, а он ещё издалека сделал, то есть всё сошлось. Эстонец максимально ошибся и получилось так, как я и думал. «Меня нельзя выводить из себя» — о победе над бронзовым призёром Олимпиады - В 1/16 тебе пришлось скрестить оружие с первым номером мирового рейтинга, бронзовым призёром Парижа-2024 Мохамедом Эль-Сайедом. Если верить официальной статистике, то вы с ним за всю карьеру провели лишь один бой — в командных соревнованиях на Кубке мира в Тбилиси-2024 и он закончился со счётом 3:2 в пользу представителя Египта. Насколько ты был готов к встрече с ним и к его суетливому стилю фехтования? - Что касается личных встреч, то кажется кроме Кубка мира в Тбилиси, я с ним фехтовал ещё один раз, тоже в командных соревнованиях, на юниорском чемпионате мира в Каире-2021. Также проиграл в один укол. Я в принципе понимал, что с ним делать. Никаких мыслей о том, что вот мой соперник с медалью Олимпиады, не было. Я вообще считаю, что он не должен был тогда стать бронзовым призёром, я болел за венгра Тибора Андрашфи. Плана на бой у меня не было, но было ощущение, что я могу его зацепить. Эль-Сайед пытался вывести меня из себя, но это было максимально неправильно с его стороны. Меня нельзя выводить из себя, я тогда начинаю колоть точнее. Суеты там и вправду было много, и мы с тренером об этом говорили перед боем, что соперник будет делать много лишних движений, провоцировать меня, пытаться усыпить. Но я просто не реагировал, у меня не было на это сил. Я делал своё, пока он танцевал передо мной. Понимал, что рано или поздно он не выдержит, и так выходило, он не выдерживал моего спокойствия и первым начинал.Единственное, что у него хорошо получалось, это колоть меня в ногу, но не с линии начала, там дважды я его накрыл сверху.

Никита Кошман против бронзового призера Парижа-2024 Мохамеда Эль-Сайеда/Фото: #BizziTeam/FIE

- Ты вообще анализировал сетку на предмет возможных соперников накануне решающего дня соревнований и ожидал ли, что в 1/8 из твоей ветви выйдет не титулованный итальянский ветеран Андреа Сантарелли или чемпион Европы Луиджи Мидельтон из Франции, а голландец Тристан Тюлен?

- Нет, не анализировал. Я посмотрел, кто мой первый соперник и подумал: «О, можно попробовать у него выиграть», кто там дальше, не смотрел. Помню, когда стоял в колл-руме, увидел, что Рафаэль Тюлен ведет в Мидельтона. Подумал: «Ничего себе». Дальше вижу, что Тристан Тюлен у Сантарелли выиграл. О, интересно, сейчас два брата будут между собой фехтовать за 16.

- С голландской сборной теперь работает украинец Павел Кирпулянский. Это успело как-то сказаться на фехтовании представителей этой страны и в частности твоего следующего соперника – чемпиона Европейских игр-2023, двукратного вице-чемпиона Европы Тристана Тюлена?

- По моим наблюдениям украинский тренер больше работает с молодым голландским спортсменом и помогает во время командных встреч. Тристан и Рафаэль сами себя тренируют, не раз видел на соревнованиях, как они друг другу уроки дают. Их стиль фехтования не менялся на протяжении многих лет. По словам тренера, я фехтовал с Тристаном когда-то давно на турнире в Кольмаре. Но я этого не помню, если честно. Мне больше запомнилась встреча с ним в командных соревнованиях. Но там был очень простой бой. Он пытался подловить мой выход, но я терпел и он сам выходил. На чемпионате мира мне как раз везло именно на таких соперников, за исключением Галасси. Он первым действовал, а все остальные думали, что я выйду, а я не выходил.

«План был один – колоть людей» – о том, как удалось дойти до полуфинала

Никита Кошман против Маттео Галасси/Фото: #BizziTeam/FIE

- Маттео Галасси, которого в финале чемпионата Европы победил Роман Свикар и которому уступил в поединке за золото юниорского Кубка мира в Каире Максим Перчук, с которым вы тренируетесь у одного тренера Руслана Тимошенко, вероятно, стал или не главным открытием этого сезона: всего в двадцать лет восьмое место в мировом рейтинге среди взрослых. Было ли у тебя понимание, благодаря чему в таком юном возрасте ему удалось достичь таких успехов и что с этим делать на дорожке?

- Мне кажется, он какой-то рыбак. То, как он кидает «купе», это просто невероятно, реально как рыбак – удочку. Я понимал, что большинство уколов итальянца будет «купе»-«купе», где-то «сыкать» меня будет по руке. И надо будет сделать так, чтобы он не попадал, но ему все равно это удавалось. Несколько раз мне казалось, что это моя (чистая) фраза, но зажигался дубль. Думал, ну как это возможно?! На самом деле я хорошо помню только последний укол, потому что он на видео много раз попадался, я ему тоже «купе»-«купе» сделал и оно зажглось. Поэтому у нас по ним счет 1:1.

- После победного укола учвертьфинале ты в буквальном смысле этого слова лег на дорожку лицом вниз, репетировал или это была импровизация?

- У меня было в планах упасть и полежать немного, потому что сил уже просто не оставалось. (Смеется). Но я это себе иначе представлял, получилось не очень, думал, будет выглядеть лучше. Судья быстро меня заставил подняться, потому что нужно было пожать руку сопернику после боя и покинуть дорожку.

Фото: #BizziTeam/FIE

- Откровенно говоря, меня удивили твои слова в первом интервью после получения награды, что в течение всего дня ты полагался на ощущение. В жизни ты производишь впечатление человека, который всё любит просчитывать наперед, да и твоё первое образование свидетельствует в пользу этого утверждения «компьютерные технологии».

- Я просто до этого слишком много думал, а тут не было каши в мыслях, каких-то многоходовок. Я отключил голову и смотрел, что происходило в бою. Вижу момент — делаю, не думая: «если я сделаю так, то соперник, наверное, сделает так, это значит, мне нужно будет сделать так...». И тут он делает что-то совсем другое, и всё идет не по плану. На чемпионате мира мне удалось не заострять внимание на пропущенных уколах. Я понимал, что пропускаю много с Эль-Сайедом, но ничего не мог с этим поделать, он всё равно как-то меня доставал. С тем же Галасси я ждал, что он будет делать «купе»-«купе» и пару раз он всё равно достиг цели. Но что сделаешь если это уже произошло, нужно работать дальше. Повторюсь, у меня не было детального плана на каждого соперника, план был один на весь день — колоть людей, то есть я его минимизировал и он оказался просто идеальным.

- Не сработало это только в полуфинале с Гергейем Шиклоши?

- С Шиклоши у меня как раз был план, к сожалению. (Смеется). Мы же перед чемпионатом мира были на сборе в Венгрии. Я пытался вспомнить, что я с ним там делал, и что делал он со мной. И это меня немного выбило. Много моментов было, когда я просто стоял в нужной ему дистанции, а мне она не очень подходит. И он делает свое действие, а я уже ничего противопоставить не могу.

<Нікіта Кошман в полуфинальном поединке против чемпиона Парижа-2024 в команде и вице-чемпиона Токио-2020 в личном первенстве Гергeя Шиклоши/Фото: #BizziTeam/FIE>

«Чувствовал себя четвертым лишним» — о японском киборге, венгерской шутке и подиуме

- А весь этот антураж с подиумной дорожкой, светом прожекторов и еще представлением полуфиналистов, где ты, двукратный медалист молодежного чемпионата континента в командных соревнованиях, как тебя презентовали, стоял в компании трех олимпийских чемпионов, не повлиять на то чувство, с которым ты выходил фехтовать?

- Откровенно говоря, лучше бы не представляли вовсе. (Смеется). Ощущение, что я здесь четвертый лишний у меня действительно возникло. Но если серьезно, то у всех когда-то это бывает впервые, чемпионами ведь не рождаются. Что касается атмосферы, то мне наоборот всегда хотелось почувствовать, как это фехтовать на подиумной дорожке, когда вокруг темно и свет направлен в центр арены. На чемпионатах Украины у нас тоже теперь устанавливают подиум, но также антуража с темнотой нет.

Никита Кошман на представлении полуфиналистов чемпионата мира вместе с тремя олимпийскими чемпионами/Фото: #BizziTeam/FIE

- Что советовал тебе в перерыве старший тренер командыИгорь Рейзлин, который сам неоднократно встречался на дорожке с этим титулованным представителем Венгрии?

- Как сказал мой личный тренер, даже в трансляции было видно безысходность в моих глазах. Я смотрю на Шиклоши, потом поворачиваю голову в сторону Игоря, и у меня пустой взгляд. Я просто не знаю, что делать. Игорь в принципе всё правильно говорил, что я вхожу в его дистанцию, и он меня колет простым действием. Но в этом и проблема, что я не понимал, что мне делать на этой ближней дистанции. Я начинал очень много думать вместо того, чтобы хотя бы раз что-то попробовать и от этого уже отталкиваться.

- Понял, что тебе нужно будет делать, когда в следующий раз встретишься с Шиклоши?

- Не думать, это точно. Попробую фехтовать на ощущениях, как делал это до полуфинала на чемпионате мира, и посмотрю, что из этого получится. Лучше не зацикливаться на том, что соперник будет делать, не пытаться продумать каждый его шаг вместо него, пусть он думает, что я сделаю. К концу полуфинала, когда я немного расслабился, стало что-то получаться. Если бы я так фехтовал с самого начала, возможно, мог бы и выиграть у Шиклоши. О финале так не скажу, там просто киборг какой-то, я имею в виду Коки Кано.

- Киборг с ростом 173?

- Да, и при этом всё равно киборг. Кано стал олимпийским чемпионом в Париже и сейчас выиграл «мир» в Тбилиси. Когда мы выходили на награждение, Шиклоши даже пошутил, если Кано попадает в четвёрку, он всегда занимает только первое место! Наш Александр Горбачук проделал просто колоссальную работу с японцами. А они идеально скопировали то, что он им дал. Хотя мне кажется, в какую бы из азиатских стран он ни поехал, было бы так же. Это особенность менталитета, они привыкли всё делать идеально, настоящие трудяги, за редкими исключениями.

Пьедестал в мужской шпаге на чемпионате мира-2025: Гергея Шиклоши, Коки Кано, Никита Кошман, Масару Ямада/Фото: #BizziTeam/FIE

- То есть японцы фехтуют как воспитанники харьковской школы фехтования?

- Они фехтуют идеально – так, как их научил Горбачук. Возможно, как Харьков. Но намного лучше, чем Харьков. Но как Роман Свичкар они точно не фехтуют. Потому что он у нас индивидуум.

«Хотели показать, что они до сих пор самые сильные» – о том, как провалилось шоу «нейтральных» в Тбилиси

- В тот день, когда вы с Алиной Комащук боролись за медали, у стен Дворца спорта проходила акция протеста против участия «нейтральных спортсменов» из страны-агрессора в чемпионате мира в Тбилиси? Ты видел это или был полностью сконцентрирован на соревнованиях?

- Когда шел на бой, как раз видел, как всё начиналось и что там было очень много полиции, не знаю зачем. Акция же была мирной. К сожалению, то, что их допустят, было ожидаемо, особенно после того, как им разрешили фехтовать в командных ещё на чемпионате Европы. Остается непонятным, по каким критериям они определяли, кому давать нейтральный статус и почему допустили тех, кто под погонами, как Егорян и Великая. Причем такой странный, как по мне, совпадение. Сначала появляется новость о призовых на чемпионате мира, а затем сразу о том, что эти люди смогут в нём участвовать. Наверное, хотели показать, что они до сих пор самые сильные вшабли. Но не получилось, проиграли китайской команде, которая даже не входит в число лидеров.

- Представлял себя на месте наших девушек в сабле или рапире, которым пришлось фехтовать с «нейтралками»?

- Я был в зале, когда это происходило. И считаю, что наибольшее давление почувствовала на себе Юлия Бакастова. Я не знаю, кто были эти люди на трибунах в футболках «Team Velikaya». Возможно, половина из них даже не понимала, что такое фехтование, дети, которым было лет по пять, так точно. Охрана, несколько фотографов, такое впечатление, будто какая-то актриса мирового масштаба приехала. А она вышла из «пули», проиграла один бой и на этом все закончилось. Кстати, если Егорян я до соревнований вообще не видел, то Великая постоянно ходила по арене, со всеми пыталась пообщаться. Возможно, она так старалась, чтобы ее выбрали в Комиссию атлетов FIE. Тем не менее, со стороны это выглядело как неприятная навязчивость.

Но больше всего меня удивили наши рапиристки, которые сначала много проигрывали, в середине встречи не только сравняли счет, но и повели, и в итоге победили! Во время этого поединка у «нейтральных» тоже была поддержка, но я бы не сказал, что сильнее, чем у наших девушек. Может, они просто рапиру не уважают. (Смеется).

«Мама с камерой, папа постоянно на связи» – о своих самых преданных болельщиках – родителях

- Ольга Харлан в своем последнем интервью упоминала, как, проснувшись на следующее утро после победы на Олимпиаде в Пекине, в первую очередь посмотрела на медаль, так как ей показалось, что все это приснилось. Ты не проверял, на месте ли медаль?

- Нет, но мне до сих пор не верится, если честно. Может, кто-то и ждал от меня такого результата, но я от себя – точно нет, у меня было немного другое представление о том, как я могу выступить. Сейчас уже начинаю осознавать, что я сделал что-то почти невозможное. В теории, конечно, возможно все, особенно в мужской шпаге, где каждый может выиграть у каждого, но на практике у нас такого, чтобы один человек, например, становился чемпионом мира три года подряд, я не припоминаю. Возможно, это удастся Кано. Посмотрим! Ромен Каннон также выиграл Олимпиаду, выиграл следующий после нее чемпионат мира, а потом исчез.

Старший тренер команды Игорь Рейзлин поздравляет своего подопечного с победой в поединке/Фото: #BizziTeam/FIE

- Во время одной из тренировок я невольно стала свидетелем твоего разговора с олимпийским чемпионом Рио Пак Сан Йоном, где он рассказывал, как как-то на соревнованиях столкнулся с женщиной, которая все время стояла возле дорожки и снимала все на телефон, и только потом он узнал, что это была твоя мама и что она у тебя «оператором подрабатывает». Расскажи, как появилась традиция, что родители вместе с тобой на соревнованиях, иногда даже на международных, как, например, мама в Тбилиси?

- Папа всегда приходил посмотреть, как я фехтую, когда работа ему позволяла. А маме, мне кажется, просто нравится сама атмосфера соревнований, и отдохнуть можно, и посмотреть интересно, и за меня поболеть. Когда нет трансляции, особенно если это командные соревнования, то она действительно снимает, и я потом могу пересматривать видео, если был какой-то трудный поединок. Если такой, как с хорватом на чемпионате мира, то там, в принципе, не на что смотреть, а вот с турком за вход в 64, я бы пересмотрел. Кстати, сразу после личных соревнований в Тбилиси, я пересматривал свои бои,потому что ничего не помнил. Плюс ко мне подошел англоязычный комментатор трансляции на канале FIE. Я не знал, как он выглядит, но узнал по голосу. Он был очень удивлён моим фехтованием, сказал, что ему понравился мой стиль и пожелал удачи. Так что мне стало интересно, что он там рассказывал, особенно когда я фехтовал с Эль-Сайедом. - Помнишь, какими были первые слова мамы после того, как стало понятно, что ты с медалью? - Не помню, меня тогда просто вырубило. Я очень много сил отдал, возможно, кстати, поэтому мне и не хватило собранности в полуфинале. Я благодарен маме, что она нашла время и возможность приехать и болеть за меня в Тбилиси. Папа весь день смотрел трансляцию, переживал и был на связи после каждого боя. - Твои родители, насколько мне известно, не профессиональные спортсмены, почему выбрали для тебя фехтование, почувствовали, что это твоё? - Они просто хотели, чтобы я занимался спортом. Сначала я ходил на тхэквондо, но там не сложилось с тренером, он был очень жесток, бил детей палками и скакалками. И мы оставили эту секцию и перешли на плавание. Однако в какой-то момент мама решила, что тренировки три раза в неделю — это для меня мало. Хотела, чтобы я занимался ещё лёгкой атлетикой, приехала в манеж, но, наверное, в то время, которое нам подходило, занятий не оказалось. Мне вообще сказали, что я на балет пойду, поэтому я был максимально против. Но в итоге привели в какое-то подвальное помещение. Я обрадовался, потому что подумал, ну в таком месте точно балетом не занимаются. Оказалось, что это была секция фехтования. В течение двух лет я совмещал два вида спорта. Но потом фехтование стало получаться лучше и мне самому было интереснее им заниматься, ведь плавать я никогда не любил. Циклические виды спорта, где нужно только туда и обратно, для меня как пытка, моральная прежде всего. Единственное, что мне нравилось в бассейне, так это то, что соревнования проходили быстро, проплыл пятьдесят метров — и ты свободен, а не как в фехтовании с девяти утра и до ночи сидишь в зале. Но всё остальное было намного интереснее, динамичнее и главное — непредсказуемо. Так что я так и остановился в плавании на первом юношеском разряде.

«Статистику не ведём» — о поединках с тренером и как ручка победила пистолет

Поединок в финале последнего Кубка Украины между Никитой Кошманом и старшим тренером команды Игорем Рейзлиным/Фото: Дмитрий Путинцев

- Да, хотя некоторые вещи я всё же делаю правой, например ем, чищу зубы, держу компьютерную мышь. Но пишу и фехтую левой.- Я начал смотреть лишь ближе к выходу из кадетского возраста и в начале юниорского. Тренер мне советовал брать пример с Готье Грюмье. Хотел, чтобы я фехтовал, как он. Но мне французский стиль казался скучным, так что я пошёл своим путём.- У нас мало кто из тренеров работает с ручкой, поэтому все привыкли, что украинские шпажисты в основном на пистолете фехтуют. Мне от самого...початку дали ручку. Но потом Руслан Валерьевич Тимошенко с другим тренером Олегом Николаевичем Лопатенко даже поспорили, на чем я должен фехтовать. Лопатенко говорил, что я пистолетчик. Но для этого нужно было обрезать клинок, а мне стало лень, так я и остался ручечником.

- Расскажи про тренеров, без помощи которых тебе, вероятно, не удалось бы достичь такого успеха?

- Прежде всего, это мои личные тренеры. Руслан Валерьевич Тимошенко, который работает со мной с моих первых шагов в фехтовании и по сегодняшний день, а также Михаил Александрович Подольский, который взял меня под опеку, когда началось полномасштабное вторжение в Украину. Помог мне продолжить тренировочный процесс сначала в Ужгороде, а потом, когда я вернулся в Киев, уже в родной ШВСМ, когда она еще была закрыта для всех. Также с этого года с нами начали работать старшие тренеры Игорь Рейзлин и Богдан Никишин. Они делают всё, чтобы наша команда поднималась и были рядом со мной в Тбилиси. Отдельная благодарность Андрею Викторовичу Орликовскому. Его уроки во время сборов помогали мне держать себя в тонусе. Также в этой награде есть большая доля работы Владимира Васильевича Станкевича, который много лет как старший тренер работал с командой Украины.

- Руслан Тимошенко еще недавно сам принимал участие даже в международных стартах, а на всеукраинских соревнованиях и сейчас продолжает выступать и регулярно встречается со своими учениками, и с тобой тоже. Статистику ведете?

- Нет, не ведем. Раньше у меня лучше получалось с тренером фехтовать, сейчас стало тяжелее – прежде всего морально. Перед такими встречами мы обычно ничего не обсуждаем, а вот после я, как правило, получаю порцию критики за то, что что-то делал не так, даже если выиграл. Тренер всегда недоволен. Мне кажется, единственный раз, когда он мне сказал, что я всё делал хорошо, так это на чемпионате мира в Тбилиси. (Смеется) Ему мое фехтование понравилось, кроме, конечно, боя с Шиклоши. Там, по его словам, я иначе начал фехтовать, и я с ним согласен. Это всё подиум виноват, я считаю. На крайних дорожках, где были предыдущие бои, тебя никто не видит, а тут на тебя весь зал смотрит, хотелось хорошо выглядеть. Зал, правда, был почти пустым, что очень огорчает, ведь это всё же чемпионат мира.

Поединок ученика и тренера на чемпионате Украины/Фото: Дмитрий Путинцев

«Отдых без лишних движений и немного монополии» – о времени вне дорожки

- Руслан Валерьевич вместе с другими своими учениками уже возобновил тренировки после летних каникул, тебе как призеру чемпионата мира дадут возможность дольше отдохнуть?

- Посмотрим, в планах взять шпагу в руки не раньше конца августа. Потому что нужно отдохнуть и заняться здоровьем. Мы не железные, всё болит к концу сезона. Большой спорт никого не щадит.

- Остаётся только узнать, как ты проводишь свободное время и что ещё есть в твоей жизни кроме фехтования?

- Дома сижу, не люблю делать лишних движений, когда отдыхаю. (Смеется). Обычно свободное время провожу за компьютером, могу поиграть в видеоигры, просто развлекательный контент посмотреть или учусь и ищу возможности длястажировка в IT.

- То есть, ты выбрал первое высшее образование по призванию?

- Да, но я хочу работать в той области, в которую попасть, вероятно, будет довольно сложно.

- Это что, в космические технологии Илона Маска?

- Нет, я про разработку видеоигр. Космонавтика когда-нибудь остановится, а видеоигры всегда будут востребованы. Сам я в основном играю в онлайн шутеры, но иногда тянет на старую классику – пошаговые стратегии, где нужно подумать.

Фото: ФФУ

- Что-то я не видела тебя во время перерывов между боями на соревнованиях или во время перелетов за видеоиграми?

- На соревнованиях я не играю, могу посмотреть какой-то легкий контент, а еще лучше найти уютное место и просто полежать. В самолете я обычно смотрю сериалы или фильмы, которые загружаю заранее, или засыпаю, если получается. Хотя, когда мы летели в Тбилиси, я играл в монополию на мониторе. Ни разу не выиграл, последняя игра у меня хорошо шла, но мы приземлились, и я не успел доиграть.