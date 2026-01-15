Владимир Кириченко

Украинская фигуристка Елизавета Бабенко дебютировала на чемпионате Европы.

На Евро-2026 Елизавета выполнена короткая программа, за которую получила 43,76 балла. Во время выступления Бабенко не смогла избежать падения, в результате чего получила низкую оценку.

Украинка показала 35-й результат и таким образом не попала в произвольную программу.

Перед ЧЕ-2026 Бабенко имела четыре старта в 2025 году. Лучший результат 21-летняя фигуристка показала в венгерском Секешфехерваре, остановившись в шаге от пьедестала (4-е место).

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины (короткая программа)

1. Нина Петрокина (Эстония) – 70.61

2. Нина Пинцарроне (Бельгия) – 64.97

3. Анна Пеццетта (Италия) – 64.85

...

35. Елизавета Бабенко (Украина) – 43.76

