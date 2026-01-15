Бабенко дебютировала на Евро-2026, но не смогла квалифицироваться в произвольную программу.
Известное итоговое место украинской фигуристки
Украинская фигуристка Елизавета Бабенко дебютировала на чемпионате Европы.
На Евро-2026 Елизавета выполнена короткая программа, за которую получила 43,76 балла. Во время выступления Бабенко не смогла избежать падения, в результате чего получила низкую оценку.
Украинка показала 35-й результат и таким образом не попала в произвольную программу.
Перед ЧЕ-2026 Бабенко имела четыре старта в 2025 году. Лучший результат 21-летняя фигуристка показала в венгерском Секешфехерваре, остановившись в шаге от пьедестала (4-е место).
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины (короткая программа)
1. Нина Петрокина (Эстония) – 70.61
2. Нина Пинцарроне (Бельгия) – 64.97
3. Анна Пеццетта (Италия) – 64.85
...
35. Елизавета Бабенко (Украина) – 43.76
Ранее стало известно, кто представит Украину на Олимпийских играх-2026 в фигурном катании.
