Валерий Сохань

Всем привет! 36-й чемпионат Украины по футболу на низком старте и сегодня мы подводим итоги подготовки команд к новому сезону, трансферы, и конечно делаем уже привычный для нас анонс грядущего уикенда.

Первая игровая неделя подготовила нам поединок между Черноморцем и Полесьем, противостояние между Буковиной и ЛНЗ, матч Зари и Колоса, а также центральный матч тура между Кривбассом и Карпатами, трансляцию которого можно будет слушать на волнах, сайтах, приложениях Авторадио и Радио Пятница. Ну а все матчи уикенда можно традиционно посмотреть на UPL TV.

Пятница – 31 июля

Заря – Колос – 18:00

Новый сезон Украинской Премьер-Лиги откроют Заря и Колос.

Подготовка к сезону Зари:

Трансферная кампания Зари: Луганчане этим летом значительно усилили свою вратарскую линию – на правах свободных агентов в клуб присоединились Владислав Рыбак из Металлиста и Илья Караващенко из Кудривки. Все это произошло на фоне слухов о том, что испанская Валенсия интересуется основным голкипером Александром Сапутиным. Также к команде присоединились Артем Мачелюк, Василий Кравец и Иван Нестеренко. Среди значительных потерь отметим уход Петара Мичина и Романа Вантуха, последний в этом сезоне будет защищать цвета львовских Карпат.

Подготовка к сезону Колоса:

Трансферная кампания Колоса: Ковалевцы в текущем трансферном окне приобрели лишь одного футболиста. Им стал косоварский атакующий полузащитник Ирги Касалла. За него заплатили более 200 тысяч евро. Среди тех, кто присоединился на правах свободных агентов, выделим нападающего Дениса Ндукве и экс-вратаря столичного Динамо Валентина Моргуна. Также был осуществлен один продажа – Даниил Алефиренко за 300 тысяч евро отправился в Южную Пальмиру в Черноморец. Не увидим в футболке Колоса бывшего капитана команды Валерия Бондаренко, он продолжит свою карьеру в Левом Береге.

История очных встреч: В рамках УПЛ коллективы встречались между собой пятнадцать раз. Семь побед на счету представителей Луганщины, трижды была зафиксирована «мировая» и пять матчей завершились победой Колоса. В прошлом сезоне ковалевцы в гостях одолели соперника 3:1, а в матче второго круга команды сыграли вничью 1:1.

Суббота – 01 августа

Кривбасс – Карпаты – 13:00

Игровой день субботы начнется поединком между Кривбассом иКарпатами.

Подготовка к сезону Кривбаса:

Трансферная кампания Кривбаса: В составе криворожской команды в основном сосредоточимся на тех, кто ушел. Две главные звезды команды прошлого сезона – Глейкер Мендоза и Карлос Парако – перешли в Шахтер и Харьков соответственно. Опорник Андрусв Араухо будет выступать в Полесье. Суммарная стоимость этих трансферов составила 6 миллионов евро. Также свободными агентами ушли Иван Дибанго и Максим Задерака. Все они были безусловными игроками основы. Заменить их попытаются новички – португальский правый защитник Жуан Машаду, его соотечественник, центральный защитник Джимми Мпанзу, украинский опорник из Руха Денис Подгурский и ямайский форвард Шакеон Сатчвелл. Все они пришли как свободные агенты. На правах аренды присоединится израильский опорник Рой Нави. Не менее важным является то, что Кривбас выкупил контракты своих ключевых игроков – голкипера Александра Кемкина (именно из львовского клуба) и вингера Бара Лина. Суммарно две сделки обошлись в более чем 400 тысяч евро.

Подготовка к сезону Карпат:

Трансферная кампания Карпат: Львы были не менее активны на трансферном рынке. На замену Назару Домчаку, который перешел в Пражскую Славию, приобрели Дениса Марченко из Оболони. Также в команду перешли Мохамед Мухлисс, Фелиппе и Иван Калеро. За них клуб отдал 2,5 миллиона евро. На правах свободных агентов присоединились Роман Вантух и Назарий Русин. Теперь к тем, кто покинул команду: как уже упоминалось, это Назар Домчак, лучший бомбардир «зелено-белых» прошлого сезона Бабукар Фаал, также не увидим в составе Бруніньо, Алексей Сыч, Стеніо. Общий доход с трансферов составил более 11 миллионов евро.

История очных встреч: В элитном дивизионе соперники провели четыре поединка и на данный момент держат паритет. Каждая из команд имеет по две победы на своём счету. В прошлом сезоне коллективы обменялись минимальными домашними победами 1:0.

Радиотрансляцию матча между криворожским Кривбассом и львовскими Карпатами можно будет услышать на волнах Авторадио и Радио Пятница, поэтому настройте свои приёмники правильно в субботу в 13:00.

Харьков – Верес – 15:30

Субботний соревновательный день завершит противостояние между Харьковом и Вересом.

Подготовка к сезону Харькова:

Трансферная кампания Харькова: Харьковчане провели очень качественное трансферное окно. Ряды «багряно-золотых» пополнили Георгий Ермаков, Александр Яцик, Рафаэл Пронини и Карлос Парако – трансферы этих футболистов обошлись в чуть меньше 8 миллионов евро. С ключевыхгравцов команду никто не покинул.

Подготовка к сезону Вереса:

Трансферная кампания Вереса: На данный момент ровенчане подписали только австралийца Натанаэля Блера и грузина Луку Хохашвили. Гораздо больше игроков покинули команду, среди таких отметим Андрея Кожухаря, Дмитрия Клёца, Романа Гончаренко, Сергея Стеня и Дениса Ндукве.

История очных встреч: История насчитывает семь противостояний между клубами. Дважды сильнее были харьковчане и пять раз — ровенчане. Именно в прошлом сезоне, тогда еще Металлист 1925, одержал эти две победы – 4:0 и 1:0.

Воскресенье – 2 августа

Черноморец – Полесье – 13:00

Воскресный матчдей откроют Черноморец с Полесьем.

Подготовка к сезону Черноморца:

Трансферная кампания Черноморца: «Моряки» летом приобрели Даниила Алефиренко и Сергея Корнийчука. За них суммарно пришлось выложить 450 тысяч евро. Гораздо больше игроков покинуло команду, среди них известные украинскому и одесскому болельщику фамилии, такие как Алексей Хобленко, Артем Габелок, Владислав Кулач и Александр Скляр.

Подготовка к сезону Полесья:

Трансферная кампания Полесья: Житомиряне в летнее трансферное окно никого важного не потеряли, кроме Алексея Гуцуляка, но и неплохо усилились. Именно на замену Алексею был приобретен Леандро Андраде из Карабаха, также в этом сезоне в Полесье мы увидим опорника Андрусва Араухо. Продолжит свои выступления за «волков» Максим Брагару, его контракт был выкуплен у киевского Динамо. На все про все было потрачено около 7 миллионов евро.

Еврокубковое турне Полесья: В ответном матче житомиряне проиграли Копенгагену – 1:2. В середине первого тайма соперник открыл счет, реализовав удар с одиннадцати метров. В начале второго тайма оппонент остался в меньшинстве, однако это не помешало забить им второй раз. В течение оставшегося времени украинская команда пыталась отыграться, однако удалось забить свой единственный в этом матче гол только в добавленное ко второй половине время. Уступив с общим счетом 4:5 Копенгагену, Полесье покидает еврокубки на ранней стадии.

История очных встреч: В рамках элитного дивизиона команды пересекались 4 раза. Трижды сильнее были представители Житомира и один раз победили одесситы. Последняя встреча завершилась победой Полесья 3:1. Хотя стоит также упомянуть, что то единственное поражение от Черноморца для них является одним из самых разгромных в УПЛ – 1:4.

Эпицентр – Оболонь –15:30

Дуэль между Эпицентром и Оболонью закроет воскресный игровой день.

Подготовка к сезону Эпицентра:

Трансферная кампания Эпицентра: Самое главное, что сделали каменчане летом на трансферном рынке – это то, что выкупили права на испанского вингера Карлоса Рохаса немногим менее чем за 400 тысяч евро. Также в команду на правах свободных агентов присоединились два испанца, Нене и Рауль Таварес, а также албанец Серьян Репай. Посмотрим, как эти ребята проявят себя в нашем чемпионате. Что касается тех, кто покинул клуб, то здесь особых потерь нет, отметим разве что завершение арендного соглашения Владислава Супряги.

Подготовка к сезону Оболони:

Трансферная кампания Оболони: Из тех, кто пришел к «пивоварам» на правах свободных агентов, выделяем Дмитрия Мишнева, Евгения Морозка и Дмитрия Капинуса. За своего воспитанника Дениса Марченко киевляне получили 1 миллион евро. Завершились контракты у Владислава Приймака, Дмитрия Семенова, Максима Третьякова и Руслана Черненко.

История очных встреч: В рамках УПЛ между собой провели два матча. В прошлом сезоне в матче первого круга победу 2:1 одержала Оболонь, второй поединок завершился волевой ничьей 2:2.

Понедельник – 3 августа

Буковина – ЛНЗ – 15:30

Игровой день понедельника начнется поединком между Буковиной, которая спустя 32 года возвращается в элиту украинского футбола, и серебряным призером прошлого сезона ЛНЗ.

Подготовка к сезону Буковины:

Трансферная кампания Буковины: Черновчане очень хорошо провели летнее трансферное окно, никого особо важного для себя не потеряли, ещё и усилились свободными агентами. Максим Задерака, Владислав Приймак, Эдвин Одинак, Федор Бабак, Михаэл Клепач. Последний уже проявил себя очень ярко на предсезонных сборах. На правах аренды из ЛНЗ присоединились Вячеслав Танковский и Илья Путря. Все они будут помогать закрепиться команде в элите.

Подготовка к сезону ЛНЗ:

Трансферная кампания ЛНЗ: Черкасчане также никого из ключевых игроков не потеряли. На усиление команды приобрели Коди Дэвида, Тэди Цару, а также хорошо знакомых главному тренеру по работе в бывшем клубе Виталия Романа и Андрея Кителу. Затраты на этих игроков составили более 2 миллионов евро. Таллес Бренер перешел на правах свободного агента.

Еврокубковый тур ЛНЗ: Подопечные Виталия Пономарева также завершают борьбу в еврокубках во втором квалификационном раунде Лиги Конференций. За 180 минут основного времени и 30 экстра-таймов ни однакоманда не смогла забить. А вот в серии пенальти точнее были именно бельгийцы, они безошибочно реализовали все свои удары, когда мы, в свою очередь, промахнулись дважды – 2:4.

История очных встреч: В УПЛ между собой не встречались, однако можно вспомнить встречу прошлого сезона в Кубке Украины. Тогда коллективы в основное время сильнейшего не выявили 0:0, а в серии пенальти точнее были представители Черновцов – 5:4.

Шахтер — Кудривка — 18:00

Завершит первый тур противостояние Шахтера и Кудривки.

Подготовка к сезону Шахтера:

Трансферная кампания Шахтера: «Горняки» приобрели двух очень перспективных бразильцев –Брунинью и Райана, за которых суммарно отдали 20 миллионов евро. Трансфер Глейкера Мендозы из Кривбаса обошелся в 3 миллиона евро, а Александр Караваев из столичного Динамо присоединился на правах свободного агента. Существенная потеря лишь одна – Юхим Конопля свободным агентом перешел в менхенгладбахскую Боруссию, но ему на замену пришел именно Караваев.

Подготовка к сезону Кудривки:

Трансферная кампания Кудривки: Очень много игроков покинуло команду, отметим лидеров прошлого сезона Андрея Сторчоуса и Евгения Морозко. Так же много новых исполнителей пришло, здесь выделим только экс-игрока донецкого Шахтера – Ивана Петряка.

История очных встреч: Между собой встречались дважды. Оба матча прошлого сезона остались за Шахтером – 4:0 и 3:1.

Фото: ФК Карпаты, ФК Полесье, ФК ЛНЗ