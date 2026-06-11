Павел Василенко

Десятки аргентинцев, которым отказали в визах для поездки в Соединенные Штаты для просмотра чемпионата мира, по крайней мере, получат новый бесплатный телевизор для просмотра игр.

Аргентинская компания Newsan пообещала подарить телевизоры местного бренда Noblex первым 100 людям, которые выстроятся в очередь возле её офиса в Буэнос-Айресе с документами в руках, подтверждающими отказ в визе США в период с января по июнь этого года.

«Отдайте нам свой отказ в визе и получите бесплатный телевизор», — говорится в рекламе компании в Instagram.

Один из счастливчиков – 24-летний профессиональный геймер Томас Вагелер.

«Я поехал получать визу, потому что мы все думаем, что это будет последний Чемпионат мира по футболу для Месси. Очень грустно, что я не смогу увидеть его вживую, но я все равно еду с подарком».

Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд. В общей сложности во время турнира будет сыграно 104 матча. Количество хозяев также беспрецедентно – турнир совместно принимают Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Никогда прежде чемпионат мира не проводился на территории трёх стран.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.