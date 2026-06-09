Павел Василенко

Неймара вызвали на чемпионат мира, но сейчас он борется с травмой. Бразильская федерация опубликовала заявление по поводу звезды.

34-летний форвард в последний раз играл за сборную Бразилии в октябре 2023 года, когда порвал крестообразные связки в матче против Уругвая.

С тех пор у него были проблемы с рядом травм. Несмотря на это, главный тренер бразильцев Карло Анчелотти решил вызвать опытного игрока на чемпионат мира в США, Мексике и Канаде.

В середине мая Неймар получил травму икры в матче Сантоса против Коритибы. В СМИ появились предположения, что его даже могут исключить из заявки сборной Бразилии. Однако теперь бразильцы опубликовали новое заявление о здоровье игрока.

«Неймар прошел МРТ в понедельник. Анализы показали хороший прогресс в его лечении – в пределах ожидаемых параметров. Игрок продолжит подготовку к своему возвращению, как запланировано медицинским штабом сборной Бразилии», – говорится в заявлении.

Бразильцы сыграют свой первый матч на чемпионате мира в ночь с 14 июня против Марокко.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южно-Африканской Республикой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.

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