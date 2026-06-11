Павел Василенко

Президент ФИФА Джанни Инфантино дистанцировался от любой ответственности за дело сомалийского арбитра Омара Артана, которому было отказано во въезде в Соединенные Штаты. Инфантино назвал ситуацию «жалкой», но подчеркнул, что организация, которую он возглавляет, «не контролирует всё».

Заявления прозвучали во время пресс-конференции в Мехико, за день до начала чемпионата мира.

«Жаль, что произошло с Омаром. Но опять же, мы не контролируем все. Мы стараемся, обсуждаем, следим за тем, что происходит. Может быть, хорошо просто успокоиться, расслабиться. Мы пытаемся все решить. Иногда крики и вопли имеют противоположный эффект. Не верьте мне, если не хотите, но мы всегда стараемся найти решение. Мы не короли мира», – сказал Инфантино, когда его попросили прокомментировать инцидент.

Артана, которого Конфедерация африканского футбола (КАФ) признала лучшим арбитром 2025 года, номинировали на судейство чемпионата мира, но в прошлую субботу пограничная полиция в международном аэропорту Майами отказала ему во въезде в страну после 11-часового допроса.

Администрация Трампа, с которой связалось издание The Athletic, обосновала решение, утверждая, что между судьей существовали связи с «вероятными членами террористических организаций». Однако никаких подробностей о характере этих связей или личности соответствующей террористической организации предоставлено не было.

Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд. В общей сложности во время турнира будет сыграно 104 матча. Количество хозяев также беспрецедентно – турнир совместно принимают Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Никогда чемпионат мира не проводился на территории трех стран.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.