Сергей Разумовский

Металлист 1925 проведет свой последний домашний матч в 2025 году, в котором соперником харьковской команды станет ровненский Верес. Клуб решил совместить важную игру чемпионата с приятным событием для своих болельщиков и объявил о проведении специальной акции для тех, кто поддержит команду на трибунах. Об этом информирует пресс-служба харьковчан.

Среди всех болельщиков, которые приобретут билет и лично придут на стадион, в перерыве встречи состоится розыгрыш 11 игровых футболок игроков стартового состава. Победителей будут определять случайным образом. После финального свистка владельцы выигрышных билетов смогут выйти на газон Центрального городского стадиона и получить призы непосредственно из рук представителей харьковского клуба.

Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги Металлист 1925 – Верес пройдет в Житомире на Центральном городском стадионе 7 декабря, а стартовый свисток прозвучит в 15:30. В клубе обещают болельщикам не только напряженную футбольную борьбу, но и по-настоящему праздничную атмосферу.

На данный момент Металлист 1925 имеет в своем активе 21 очко в турнирной таблице Премьер-лиги. Таким образом, харьковчане опережают сенсационно седьмой Динамо на один пункт и продолжают борьбу за еврокубки.

Ранее стало известно, кто обслужит матч Металлист 1925 – Верес.