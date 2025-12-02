Атлетико определил цену, за которую готов расстаться с Конором Галлахером, если Манчестер Юнайтед решит оформить трансфер зимой. По информации Metro, мадридский клуб рассчитывает получить около 30 миллионов евро и не намерен рассматривать вариант аренды.

Летом Манчестер Юнайтед уже проявлял интерес к 25-летнему хавбеку, однако тогда Атлетико дал понять, что игрок останется в команде. Сейчас ситуация может измениться, поскольку сам Галлахер стремится получать больше игрового времени с прицелом на чемпионат мира 2026 года.

Полузащитник переехал в Мадрид в 2024 году за 34 миллиона фунтов, но в этом сезоне выходил в старте лишь три раза. Журналист Фабрицио Романо подтвердил, что зимой трансфер вполне реален.

По его словам, в случае поступления предложения о полном выкупе за сумму около 30 миллионов евро, Атлетико готов обсудить уход игрока. При этом за Галлахером наблюдают не только в Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне хавбек провел 22 матча и записал на свой счет два забитых мяча. Ранее сообщалось, что МЮ переманивает Винисиуса.