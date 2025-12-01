Вингер Челси и сборной Украины Михаил Мудрик должен вернуться на поле до 17 января 2026 года. Об этом сообщает портал The Chelsea Forum.

24-летний игрок уже более года не участвовал в официальных матчах из-за дисквалификации, связанной с обвинениями в употреблении допинга. По данным источника, срок его отстранения истекает в начале следующего года и лондонский клуб активно ищет оптимальный вариант для продолжения его карьеры.

Руководство Челси ведет переговоры с французским Страсбургом о возможной аренде Мудрика в зимний трансферный период. Предполагается, что украинский футболист проведет около полугода в Лиге 1, чтобы восстановить игровую форму, после чего вернется в команду из Лондона.

