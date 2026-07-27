Павел Василенко

Карим Бензема стал головной болью для руководства саудовского Аль-Хиляля. Несмотря на неплохую результативность, клуб хочет омолодить линию атаки, однако французский нападающий не намерен покидать команду на предложенных условиях.

По информации саудовских СМИ, этим летом Аль-Хиляль получил несколько предложений по трансферу 38-летнего форварда и был готов их принять. Однако каждый раз Бензема отказывался от перехода.

Не помогла и попытка клуба предложить ветерану продолжить карьеру в одном из новичков элитного дивизиона Саудовской Аравии. Француз не согласился и на этот вариант.

Сообщается, что у Бензема есть лишь одно условие для досрочного расторжения контракта. Он готов покинуть Аль-Хиляль только в том случае, если клуб выплатит ему всю сумму, предусмотренную за последний год договора, после чего он станет свободным агентом.

Речь идет о колоссальных 125 миллионах евро без учета бонусов. Именно такую годовую зарплату получает французский нападающий, который уступает по уровню доходов в Саудовской Аравии только Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне Бензема провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Несмотря на эффективную игру, в Аль-Хиляле рассматривают возможность обновления атакующей линии, но финансовые требования опытного форварда могут серьезно усложнить реализацию этих планов.