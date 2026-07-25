Павел Василенко

Португальский нападающий Криштиану Роналду поставил руководству Аль-Насра новое условие, от выполнения которого, по информации Goal, зависит его дальнейшее выступление за саудовский клуб. Звездный форвард хочет, чтобы спортивный сектор получил полную независимость в вопросах комплектования команды.

Сообщается, что Роналду настаивает на том, чтобы спортивный департамент, который возглавляют Симе и Семеду, имел все полномочия во время летнего трансферного окна. Речь идет о полной свободе принятия решений относительно подписания новых футболистов и ухода игроков без какого-либо вмешательства со стороны руководства клуба.

Цель такого требования – избегать задержек и постороннего влияния на процесс формирования состава перед новым сезоном. По замыслу Роналду, все кадровые решения должны приниматься исключительно на основе профессиональной оценки спортивного руководства, что позволит быстрее построить конкурентоспособную команду.

Именно это требование, по данным источника, стало одним из ключевых элементов стратегии Аль-Насра на летнее трансферное окно.

Напомним, 41-летний Криштиану Роналду присоединился к саудовскому клубу в конце декабря 2022 года.