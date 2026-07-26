Павел Василенко

Амбициозный проект Аль-Насра, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. По информации саудовского издания Arriyadiyah, долги клуба превысили 800 миллионов саудовских риалов, что составляет более 180 миллионов евро. Именно из-за этого руководство вынуждено временно отказаться от активной работы на трансферном рынке.

Несмотря на то, что Роналду имеет один из самых дорогих контрактов в мировом футболе, клуб в настоящее время не может позволить себе новые приобретения. По данным СМИ, были приостановлены переговоры о переходе полузащитника Мальорки Саму Кошты, а также возникли трудности с продлением контракта вингера Абдулрахмана Гариба. Сообщается, что отдельные выплаты футболистам также задерживаются.

Саудовский государственный инвестиционный фонд (PIF), который владеет 75% акций клуба, ограничил финансовые полномочия руководства. Новые трансферы будут разрешены только после того, как Аль-Наср обеспечит необходимую ликвидность за счет собственных коммерческих доходов.

Параллельно владельцы работают над планом финансового оздоровления. Он предусматривает сокращение расходов, увеличение спонсорских поступлений и даже продажу части клуба новому инвестору. Если ситуация в ближайшее время не улучшится, финансовые проблемы могут серьезно ударить по спортивным амбициям команды, которую строят вокруг Криштиану Роналду.