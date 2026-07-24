Павел Василенко

В саудовском Аль-Хиляле возникла напряженная ситуация вокруг Карима Бензема. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, перед стартом нового сезона Премьер-лиги Саудовской Аравии между французским нападающим и руководством клуба состоялась встреча, закончившаяся конфликтом.

По информации источника, Бензема дал понять, что не готов мириться с ролью футболиста, который будет выступать только в азиатской Лиге чемпионов. Бывший форвард Реала ожидает получить важное место в команде и хочет быть полноценной частью проекта Аль-Хиляля в новом сезоне.

В то же время руководство клуба уже следит за трансферным рынком и рассматривает возможность поиска альтернативы французу. Причиной напряжения стали ограничения по количеству иностранных футболистов в чемпионате Саудовской Аравии. Из-за этих правил, в частности, Дарвин Нуньес не попал в заявку Аль-Хиляля на внутренний чемпионат и может играть только в Лиге чемпионов Азии.

Бензема присоединился к Аль-Хилялю в феврале 2026 года. В прошлом сезоне 38-летний нападающий провел 13 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.