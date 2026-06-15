Представители 13 футбольных ассоциаций стран-участниц чемпионата мира-2026 выразили несогласие с заявлением президента УЕФА Александера Чеферина, который назвал некоторые матчи турнира «неинтересными» из-за расширения количества команд.

Совместное обращение ассоциаций Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, Кот-д'Ивуара и ЮАР опубликовано на сайте Футбольной федерации Египта.

Футбольные ассоциации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, Кот-д’Ивуара и ЮАР выражают глубокое разочарование и решительное непринятие недавних заявлений президента УЕФА Александера Чеферина, в которых он назвал некоторые из расширенных матчей чемпионата мира «неинтересными». В чемпионате мира нет неважных матчей, и подобные заявления игнорируют жертвы и стремления игроков, футбольной системы и болельщиков по всему миру.

Выход в финальную часть чемпионата мира является историческим достижением и мечтой многих поколений в таких странах, как Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистан, а возвращение на мировую арену после долгого перерыва имеет особое значение для миллионов болельщиков в Конго и Гаити.

Сила футбола заключается в его глобальном характере, в том, что он не ограничивается небольшой группой стран, и что участие в турнире вдохновляет целые поколения.