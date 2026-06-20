Павел Василенко

На стадионе «NRG Stadium» в американском Хьюстоне состоялся матч второго тура группы F чемпионата мира-2026, в котором встретились сборные Нидерландов и Швеции. Поединок завершился уверенной победой подопечных Рональда Кумана со счетом 5:1.

Нидерландцы быстро вышли вперед – на 5-й минуте отличился хавбек Брайан Бробби. Через двенадцать минут Бробби оформил дубль.

Во втором тайме нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо также забил два мяча. Шведы смогли отличиться лишь один раз благодаря точному удару Энтони Эланги. А в конце игры нидерландцы поставили точку – Крисенсио Саммервилл дальним ударом поразил ворота сборной Швеции.

Сборная Нидерландов занимает первое место в группе, имея в своем активе четыре очка. Швеция идет второй с тремя баллами.

ЧМ-2026, 2-й тур

Группа F

Нидерланды – Швеция – 5:1

Голы: Бробби, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервилл, 89 – Эланга, 59.