Денис Седашов

Вингер сборной Бразилии Рафинья не сыграет в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Шотландии, который состоится 25 июня. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Медицинское обследование подтвердило у футболиста мышечную травму правого бедра. Игрок останется в расположении национальной команды, где пройдет интенсивное лечение, чтобы успеть восстановиться к матчам плей-офф.

Напомним, Рафинья получил травму на 40-й минуте поединка второго тура против Гаити (3:0) и был вынужден покинуть поле после помощи медиков.

Бразилия стала самой результативной сборной в истории чемпионатов мира и продлила беспроигрышную серию в 76 лет.