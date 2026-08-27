18 лет ждали Лигу чемпионов, а получили скандал. Матч "Фенербахче" закончился дракой
Матч у Франции закончился большим скандалом
Возвращение Фенербахче в Лигу чемпионов после 18 лет было полностью омрачено скандалом и массовой потасовкой после матча против Лиона во Франции. В центре конфликта оказался полузащитник турецкой команды Маттео Гендузи, который ранее выступал за Марсель.
Еще во время разминки Гендузи был мишенью для фанатов Лиона, а позже ещё больше обострил ситуацию, показав средний палец в сторону трибун.
Настоящий хаос начался после финального свистка. Гендузи праздновал победу перед болельщиками Лиона, выкрикивая «Вперёд, Марсель!» и имитируя движения известного марсельского рэпера Жуло. Это вызвало бурную реакцию футболистов французской команды. Конфликт быстро переместился в туннель стадиона, где игроки и представители тренерских штабов обоих клубов устроили массовую драку.
Во время стычки травму получил тренер вратарей Лиона Антонио Феррейра. Капитан французского клуба Корантен Толиссо осудил поведение Гендузи и призвал его оставаться скромным в победе.
Сам Гендузи заявил, что на протяжении всего матча болельщики оскорбляли его мать и семью. После скандальных событий ожидается реакция УЕФА.