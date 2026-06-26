Нидерланды без проблем обыграли Тунис и с первого места прошли в плей-офф ЧМ-2026.
Команды забили четыре мяча на двоих
около 3 часов назадПодписаться в
Сборная Нидерландов уверенно завершила групповой этап в своем квартете F, обыграв команду Туниса со счетом 3:1.
Подопечные Рональда Кумана вышли вперед уже на третьей минуте после автогола тунисца Эльеса Скири. Через четыре минуты Брайан Бробби удвоил преимущество нидерландцев.
В начале второго тайма сборная Туниса отыграла один мяч: отличился Хазем Мастури.
Однако последнее слово осталось за сборной Нидерландов, когда Рейндерс ассистировал, а забил Ян Паул ван Хеке.
Команда Кумана вышла в плей-офф с первого места, а Тунис отправился домой без единого очка.
Чемпионат мира-2026, 3-й тур
Группа F
Тунис – Нидерланды – 1:3
Голы: Мастури, 54 – Скири, 3 (автогол), Бробби, 7, ван Хеке, 62.
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