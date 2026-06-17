Павел Василенко

Мадридский Реал официально объявил о приходе Бернарду Силвы из Манчестер Сити на правах свободного агента. Контракт 31-летнего полузащитника подписан до 30 июня 2028 года с возможностью продлить его еще на один сезон.

Португальский игрок провел девять лет в составе «горожан», в прошлом сезоне он был капитаном команды. Силва покидает Манчестер Сити после 460 матчей, в которых забил 76 голов и сделал 77 результативных передач.

Его коллекция трофеев с английским грандом впечатляет – 19. Среди его достижений – один трофей Лиги чемпионов, шесть титулов Английской Премьер-лиги, три Кубка Англии, пять Кубков Лиги, три Суперкубка Англии и один трофей Клубного чемпионата мира.