Павел Василенко

Мадридский Реал официально объявил, что Антонио Рюдигер продлил свой контракт с клубом до лета 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Действующий контракт 33-летнего центрального защитника должен был закончиться в конце этого месяца, а первые переговоры между двумя сторонами по новому соглашению начались в ноябре прошлого года. Переговоры были приостановлены из-за травмы Рюдигера, но возобновлены после того, как он вернулся на поле и показал, что находится в хорошей физической форме.

Следующий сезон станет для немца пятым на «Бернабеу».

После матча сборной Германии против Кюрасао (7:1), в котором центральный защитник вышел на замену, Рюдигер сказал, что для него это была мечта снова работать с Жозе Моуринью.

За четыре года в составе Реала немецкий защитник провел 182 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.