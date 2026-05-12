Сергей Разумовский

Левый защитник Карпат Андрей Булеза дебютировал за львовский клуб в официальном матче. 22-летний футболист вышел на замену на 71-й минуте поединка 28-го тура УПЛ против Металлиста 1925. Булеза заменил Эдсона Фернандо, а сама встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Для Булезы это был первый официальный матч за основную команду Карпат после перехода в клуб. Защитник присоединился к львовянам в феврале 2024 года на правах аренды из Шахтера, однако тогда не успел дебютировать из-за травмы крестообразных связок.

Летом 2024 года Карпаты выкупили контракт футболиста у донецкого клуба. В июле 2025-го появилась информация, что Булеза должен перенести повторную операцию на связках более чем через год после получения тяжелой травмы.

До матча с Металлистом 1925 защитник в последний раз выходил на поле в официальной игре на профессиональном уровне 25 ноября 2023 года. Тогда он в составе Миная, за который также выступал в аренде, провел полный матч против Кривбаса. Минай уступил со счетом 0:1, а травму воспитанник «горняков» получил уже позже.

В предыдущем туре Карпаты минимально проиграли Кривбасу.