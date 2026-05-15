Привет всем! После срединно-недельной игровой недели продолжаем еженедельный марафон УПЛ уже в эти выходные. На очереди у нас предпоследний двадцать девятый тур, в котором нас ожидает матч между Металлистом 1925 и Эпицентром, дуэль Зари и Полесья, поединок между Кривбассом и Шахтером, а также противостояние львовских «львов» против ровенских «волков» — матч Карпат против Вереса, трансляцию которого можно будет слушать на волнах, сайтах, приложениях «Авторадио» и «Радио Пятница». Ну а все поединки уикенда можно традиционно посмотреть на UPL TV.

Суббота — 16 мая

Металлист 1925 — Эпицентр — 13:00.

Откроют тур два противостояния, одно из которых дуэль между Металлистом 1925 и Эпицентром.

Предыдущий тур: Металлист 1925 в Житомире поделил очки с львовскими Карпатами — 2:2. Первый тайм хозяева были активнее, за что получили заслуженную награду в виде забитого мяча от Батона Заберджи. А вот начало второго тайма осталось за гостями, отличившись дважды, уже они повели в счете. Харьковчане руки не опустили и уже через пять минут Петер Итодо вернул паритет на табло. Больше команды не забивали, однако сразу после гола нигерийского нападающего, подрались их представители. Переводчик львовян схватил за шею тренера по физподготовке харьковчан, что вызвало небольшую потасовку на скамейке запасных. Оба получили красные карточки и были отправлены подумать над своим поведением в раздевалку. Не нашли, так сказать, общего языка.

Эпицентр в свою очередь дома одержал драматическую победу над житомирским Полесьем — 3:2. Первый тайм прошел без забитых мячей, но после перерыва каменчане выдали невероятный отрезок. На 49-й минуте Хоакин Сифуэнтес открыл счет, а уже на 54-й Владимир Танчик удвоил преимущество. Однако второй тур подряд спокойно довести матч до победы не удалось и на 59-й минуте Нилл отправил мяч в свои ворота, вернув соперника в игру, а на 64-й гости вообще сравняли счет. На 89-й минуте Эпицентр получил право на пенальти, который уверенно реализовал Хоакин Сифуэнтес и оформил дубль. Казалось, что это финал этого триллера, но нет. Арбитр в компенсированное время назначил очень спорный одиннадцатиметровый удар в ворота команды из Каменца-Подольского. И вот тут наступил кульминационный момент, героем которого стал Никита Федотов, отбивший удар с пенальти от соперника, тем самым принеся своей команде важные три пункта.

Турнирное положение команд: Харьковчане за двадцать девять туров набрали сорок семь очков, расположившись на шестой позиции. Каменчане с тридцатью баллами и одиннадцатым местом уже обеспечили себе место в УПЛ на следующий сезон.

История очных встреч: Единственная встреча в рамках элитного дивизиона состоялась в первом круге, тогда команды расписали нулевую ничью.нічию.

Полтава – Динамо – 13:00.

Одновременно с поединком в Житомире начнется противостояние между Полтавой и Динамо. Матч по договоренности сторон состоится на поле киевлян.

Предыдущий тур: Полтава потерпела очередное, уже двадцатое поражение в этом сезоне в чемпионате. В прошлом туре полтавчане уступили в гостях черкасскому ЛНЗ – 0:2.

Динамо дома одержало победу над коваливским Колосом – 2:1. Киевляне очень активно начали встречу, обеспечив себе комфортное преимущество еще в дебюте матча. На 8-й минуте счет открыл Тарас Михавко, а уже на 13-й минуте Андрей Ярмоленко удвоил преимущество хозяев, реализовав пенальти. Добившись гандикапа в два мяча, киевляне позволили сопернику вернуться в игру во втором тайме, на 58-й минуте коваливцы отыграли один гол. Гости имели довольно неплохие шансы сравнять счет, однако в ответственные моменты в игру вмешивался Руслан Нещерет, который в итоге и помог команде сохранить минимальное преимущество до финального свистка.

Турнирное положение команд: Представители Полтавы уже оформили себе досрочный вылет в Первую Лигу и находятся на самом дне таблицы с двенадцатью баллами. «Белые-синие» с пятьюдесятью одним очком занимают четвертое место.

История очных встреч: Единственная встреча между командами состоялась в первом круге, тогда Полтава сенсационно обыграла киевлян – 2:1, что стало одной из двух побед полтавчан в этом сезоне.

Воскресенье – 16 мая

Кривбасс – Шахтер – 13:00.

Противостояние между Кривбассом и Шахтером откроет игровую программу воскресенья вместе с другим матчем.

Предыдущий тур:Кривбасс на выезде уверенно обыграл ровенский Верес – 3:1. Криворожцы открыли счет на 26-й минуте, отличился юный полузащитник Ярослав Шевченко. После перерыва команда закрепила свой успех. На 58-й минуте Джовани удвоил преимущество, а на 63-й Владимир Мулик довел счет до разгромного. На 73-й минуте гости пропустили один мяч, однако победный настрой он им не испортил.

Шахтер дома одержал победу над столичной Оболонью – 3:1. Поединок, который начался с 45-минутной задержкой из-за воздушной тревоги, стартовал для «горняков» идеально. На 10-й минуте Лука Мейреллиш открыл счет, а уже на 14-й защитник Алаа Грам точным ударом из-за пределов штрафной площади удвоил преимущество. После этого игра дважды прерывалась из-за тревог, общей продолжительностью около часа. В конце первого тайма, на 43-й минуте, донецкие пропустили. Окончательную точку в матче поставил Марьян Швед, увеличив преимущество и забив свой первый гол в сезоне. Подопечные Арды Турана продолжили свою беспроигрышную серию в УПЛ до девятнадцати поединков.

Турнирное положение команд: Кривбасс благодаря победе, снова после перерыва в шесть туров, ворвался в топ-5 с результатом в сорок семь зачетных пунктов. Шахтер уже отпраздновал свое чемпионство, ну а после победы в прошлом туре теперь занимает первое место с шестьюдесятью девятью баллами.

История очных встреч: История противостояний между командами включает в себя сорок девять поединков. Шесть побед было добыто криворожцами, в десяти встречах коллективы разошлись миром» итридцать три победы на счету донетчан. Матч первого круга завершился волевой ничьей 2:2.

Рух – Александрия – 13:00.

Параллельно начнется матч двух команд, которые во второй части сезона не знают вкуса победы. Рух будет принимать Александрию.

Предыдущий тур:Рух в выездном поединке потерпел поражение от Кудривки – 1:2. Львовяне полностью провалили старт матча, позволив сопернику забить дважды уже к 13-й минуте. После этого команда пыталась перехватить инициативу, но все было напрасно. Усилия львовян принесли плоды лишь в конце матча, когда на 86-й минуте Виталий Роман точным ударом отыграл один мяч, однако спасти поединок и вырвать ничью команде уже не хватило игрового времени.

Александрия дома потерпела поражение от луганской Зари – 1:2. Первый тайм команды провели без забитых мячей, однако вторая половина встречи стала для хозяев чрезвычайно сложной. На 55-й минуте в ворота александрийцев был назначен пенальти, который соперник успешно реализовал. На 75-й минуте гости удвоили свое преимущество. Хозяева смогли быстро ответить, уже на 77-й минуте Теди Цара отыграл один мяч, вернув интригу. Однако концовка матча превратилась в настоящую катастрофу с дисциплиною, что не впервые за сезон происходит у «горожан». На 85-й минуте Данил Скорко получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. А уже в компенсированное время капитан команды Мигель Кампос в течение одной минуты умудрился получить два бессмысленных предупреждения, которые в итоге также превратились в удаление.

Турнирное положение команд: Рух уже точно готовится к стыковым матчам за право остаться в УПЛ, а пока находится на четырнадцатой позиции с двадцатью одним зачетным пунктом. Александрия в прошлом туре обеспечила себе вылет и в данный момент осела на предпоследнем месте с тринадцатью баллами.

История очных встреч: В элитном дивизионе встречались десять раз. Дважды побеждали «желто-черные» представители Львова и аж восемь раз команды расходились мирно, не выявив победителя. Матч первого круга завершился победой львовян – 1:0.

Колос – Оболонь – 15:30.

Продолжит воскресное противостояние между Колосом и Оболонью.

Предыдущий тур: Колос на выезде уступил столичному Динамо – 1:2. Уже после первой пятнадцатиминутки гости уступали 0:2. Первый мяч был пропущен после очень досадной ошибки голкипера Ковалевцев Ивана Пахолюка, а второй – с пенальти. На 58-й минуте команда усилиями Антона Салабая смогла сократить отставание, но на большее не сподобилась.

Оболонь отправилась во Львов, в гости к донецкому Шахтеру. Так же как и их будущие соперники после первой трети тайма уступали 0:2. Догнать соперника удалось перед перерывом, благодаря точному удару от Максима Чеха. Во втором тайме киевляне поразить ворота соперника еще раз не смогли, вместо этого пропустили в конце матча и в итоге – 1:3.

Турнирное положение команд: Ковалевцы располагаются на седьмой позиции имея в своем активе сорок шесть очков. Представителям столицы наконец де-юре начислили техническую победу заматч с Александрией, что дает им двенадцатое место с результатом в двадцать восемь баллов.

История очных встреч: В рамках УПЛ коллективы провели пять матчей, которые все, без исключения, завершались ничьей. Более того, в четырех из них, как и в последнем противостоянии, голов не забивали, и лишь однажды был зафиксирован счет – 2:2.

Карпаты – Верес – 18:00.

Игровую программу воскресенья закроет поединок между Карпатами и Вересом.

Предыдущий тур: Карпаты на выезде расписали ничью с харьковским Металлистом 1925. В конце первого тайма «львы» пропустили и ушли на перерыв, уступая в счете. В первые пятнадцать минут второй половины матча дубль оформил Амбросий Чачуа, сначала отличившись с игры, а позже точным ударом с пенальти. Преимущества долго удержать «зелёно-белые» не смогли и пропустили. Больше команды поразить ворота друг друга не сумели – 2:2 на табло житомирского стадиона.

Верес, в свою очередь, уступил дома Кривбасу – 1:3. За чуть более часа игры хозяева пропустили трижды, а за оставшееся игровое время смогли отыграть лишь один мяч. В воротах гостей расписался Михаил Протасевич. Таким образом, ровненцы продолжили свою безвыигрышную серию до четырех матчей.

Турнирное положение команд: Карпаты с тридцатью восемью очками идут девятыми и до конца сезона ниже уже не опустятся. Верес располагается на позицию ниже, имея в своей копилке тридцать один зачётный балл.

История очных встреч: В чемпионате провели между собой три поединка. Дважды сильнее были «зелёно-белые», ещё один раз команды расписали «мировую», и произошло это именно в матче первого круга, тогда на табло «Авангарда» были зафиксированы «нули». А вот если вспомнить последнюю встречу на «Украине», то там всё завершилось разгромом от «львов» – 5:0.

Радиотрансляцию матча между львовскими Карпатами и ровненским Вересом с комментарием главного редактора XSport и Bet.ua Александра Сукманского можно будет услышать на волнах «Авторадио» и «Радио Пятница», так что настраивайте свои приёмники правильно в воскресенье в 18:00.

Понедельник – 17 мая

Заря – Полесье – 13:00.

Два матча претендентов на серебро, которые изначально были запланированы на субботу, перенесли на понедельник. Всё из-за затяжной тревоги в матче Кудривка – Рух и переноса матча с их участием на следующий день.

Таким образом, в завершающий день двадцать девятого тура Заря встретится с Полесьем, а Кудривка с ЛНЗ.

Предыдущий тур: Заря на выезде одержала победу над Александрией – 2:1. На 55-й минуте точным ударом с пенальти счет открыл Пилип Будковский. Ровно через двадцать минут преимущество гостей удвоил Петар Мичин. Хозяева поля довольно быстро сократили отставание до минимума, однако на большее не смогли.

Полесье, в свою очередь, в гостевом матче с Эпицентром потеряло драгоценные очки в борьбе за «серебро». Первый тайм активнее провели именно «волки», имея очень неплохие шансыоткрыть счет. Но – «не забиваешь ты – забивают тебе», и на старте второго тайма в счете повели хозяева, которые почти сразу удвоили свое преимущество. Десять минут понадобилось житомирянам, чтобы вернуть равновесие на табло. Сначала помог автогол соперника, а затем отметился Александр Назаренко. В конце матча каменчане, забив с пенальти, снова вышли вперед, и казалось, что все – победа в кармане. Однако Полесье в компенсированное арбитром время получило право на пробитие своего одиннадцатиметрового и забрать хотя бы очко, но удар Эдуарда Сарапия парировал вратарь соперника. Поражение 2:3, и теперь уже не представители Житомира владеют ситуацией в борьбе за вторую позицию.

Турнирное положение команд: Луганчане закрепили свою позицию на восьмой строчке с 42 очками. Полесье располагается на третьей позиции с 55 очками и отставанием от второго места в два пункта.

История личных встреч: В УПЛ команды провели между собой пять матчей. Дважды расходились не выявив победителя, еще трижды победу одерживали житомиряне, исключением не стал и матч первого круга, тогда «волки» победили 2:0.

Кудровка – ЛНЗ – 13:00.

Предыдущий тур: В прошлом туре Кудровка победила львовский Рух – 2:1. За первые тринадцать минут матча дубль оформил лучший бомбардир команды Андрей Сторчоус. Соперник к концу встречи сумел отыграть один мяч, но на распределение очков это не повлияло.

ЛНЗ дома уверенно обыграл Полтаву – 2:0. На 8-й минуте матча счет открыл Егор Твердохлеб. Удвоить преимущество хозяева смогли только на 73-й минуте, ворота соперника поразил Денис Кузик. Благодаря этой победе черкасчане прервали свою пятиматчевую серию без побед.

Турнирное положение команд: Кудровка, набрав 25 очков, занимает тринадцатую строку и, скорее всего, завершит сезон именно на ней, тем самым отправившись в стыковые матчи. ЛНЗ в свою очередьздобув перемогу в минулому турі, став господарем у боротьбі за другу позицію, наразі саме вони її і посідають, маючи у своєму активі п’ятдесят сім балів.

Історія очних зустрічей: Єдина зустріч між командами в елітному дивізіоні відбулася в першому колі, тоді черкасці мінімально переграли суперника – 1:0.

Фото: ФК «ЛНЗ», ФК «Металіст 1925», ФК «Епіцентр», ФК «Динамо», ФК «Колос», ФК «Карпати».