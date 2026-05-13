Денис Седашов

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк проанализировал игру своей команды в поединке 28-го тура УПЛ против Колоса (2:1). Несмотря на положительный результат, наставник остался недоволен действиями подопечных во второй половине встречи. Слова приводит пресс-служба бело-синих.

Костюк отметил, что сценарий игры напомнил недавнее противостояние с Шахтером, когда команда также потеряла контроль над игровым ритмом после перерыва.

Начали появляться ошибки в защите, игроки начали нервничать. Немного просели, как и в матче с Шахтером. Будем делать выводы, анализировать – почему так происходит. Противник начал играть за счет длинных передач, а мы стали проигрывать борьбу и подборы, в результате чего прижались к собственным воротам. Эта нервозность привела к мячу, который мы пропустили. Снова проблема со вторым темпом на подборе, из той же зоны мы пропустили гол. Однако мы сделали своевременные замены, благодаря которым отвели игру от наших ворот и довели матч до логичной победы. Но проблема есть. Игорь Костюк

