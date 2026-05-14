Президенту Шахтера вручили золотые медали и кубок УПЛ.
Ахметов встретился с Тураном, Палкиным и Срной
около 3 часов назад
Фото: ФК Шахтер
Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с генеральным директором Сергеем Палкиным, спортивным директором Дарио Срной и главным тренером Ардой Тураном.
Генеральный директор, спортивный директор и главный тренер презентовали президенту ФК Шахтер чемпионский кубок и золотые медали и обсудили итоги сезона и планы команды на будущее.
