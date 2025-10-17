38 и все еще в игре! Бывший вратарь МЮ нашел новый клуб
Он не собирается вешать перчатки на гвоздь
36 минут назад
Серхио Ромеро, легендарный аргентинский вратарь и бывший игрок Манчестер Юнайтед, подписал контракт с Аргентинос Хуниорс.
Несмотря на 38 лет, опытный голкипер остается в отличной форме и готов продолжать карьеру на самом высоком уровне. Новый контракт рассчитан до декабря 2025 года.
Ромеро – хорошо знакомое имя для европейских фанатов. Он защищал ворота АЗ Алкмаара, Сампдории и Манчестер Юнайтед, проведя 61 матч за английский клуб.
На «Олд Траффорд» он выигрывал Кубок Англии, Лигу Европы и Суперкубок Англии, став одним из самых надежных запасных вратарей в Премьер-лиге.
В составе сборной Аргентины Ромеро провел 96 матчей и стал финалистом чемпионата мира 2014 года.
После завершения этапа в Европе он выступал за Бока Хуниорс, а теперь возвращается в аргентинский футбол с новой миссией – помочь Аргентинос Хуниорс не только на поле, но и в раздевалке.
Его лидерство, опыт и спокойствие должны стать ключевым фактором в развитии молодых игроков клуба.