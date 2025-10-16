Павел Василенко

В Манчестер Юнайтед наконец могут вздохнуть с облегчением – Лисандро Мартинес близок к возвращению после изнурительных восьми месяцев вне игры из-за травмы колена.

По информации Sky Sports, последние медицинские обследования показали значительный прогресс в восстановлении, и уже в конце этой недели аргентинец может снова присоединиться к тренировкам с первой командой.

Карьера Мартинеса на «Олд Траффорд» пока что – американские горки. После блестящего дебютного сезона 2022/23 он пережил серию тяжелых травм – перелом ноги, рецидив повреждения на старте следующего чемпионата и фатальный удар в феврале 2025 года, когда порвал переднюю крестообразную связку.

Несмотря на это, 26-летний защитник остается любимцем фанатов благодаря своей отваге, жесткости и лидерскому духу. В Манчестер Юнайтед не будут торопиться с его возвращением, стремясь избежать риска рецидива.

Однако есть оптимистичный сценарий: уже в ближайшее время Мартинес может выйти на поле, чтобы снова возглавить оборону, без которой команда потеряла часть своего характера.