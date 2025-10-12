Руководство Манчестер Юнайтед активно готовится к зимнему трансферному окну и намерено усилить состав сразу двумя новыми исполнителями – опорным хавбеком и правым защитником. Об этом сообщает TBR Football.

В клубе подчеркивают, что сохраняют полную поддержку главного тренера Рубена Аморима и готовы предоставить ему необходимые ресурсы для укрепления команды. Особое внимание уделяется поиску игрока в центр поля с оборонительными функциями, поскольку не исключен уход Кобби Майну – как в аренду, так и посредством полного трансфера.

Кроме того, в Манчестер Юнайтед уверены, что подписание правого защитника поможет выровнять состав и усилить конкуренцию на флангах обороны во второй половине сезона.

