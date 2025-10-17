Центральный защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр, скорее всего, покинет клуб после окончания сезона.

Хотя контракт 32-летнего футболиста действует до конца июня 2026 года и может быть продлен, журналист Бен Джейкобс отмечает, что уход опытного англичанина не стоит полностью исключать даже при новом соглашении.

«В интересах Манчестер Юнайтед продлить контракт с Магуайром — его ценят как игрока ротации. Однако, если летом поступит хорошее предложение, я не думаю, что клуб будет против продажи», — отметил авторитетный журналист.

На Transfermarkt стоимость Магуайра оценивается в 13 миллионов евро.

Ранее Скоулз раскритиковал трансферную политику Манчестер Юнайтед.