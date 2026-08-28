Всем привет! После паузы на прошлых выходных на матчах 1/32 Кубка Украины возвращаемся к Украинской Премьер-Лиге и нашему традиционному превью игрового уикенда, и вот что нам подготовил четвертый тур: противостояние между Черноморцем и Кривбассом, визит Динамо в Буковину, дуэль между Зарей и Харьковом, а также центральный матч тура между Шахтером и Полесьем, трансляцию которого можно будет слушать на волнах, сайтах, приложениях «Авторадио» и «Радио Пятница». Ну а все поединки уикенда можно традиционно посмотреть на UPL TV.

Перед тем как перейти к матчам предстоящего тура, быстро пробежимся по турнирному положению команд. Лидерство с девятью очками удерживают Карпаты (и разницей +9), с идентичным количеством очков Шахтер, но они уступают по разнице забитых и пропущенных (+7), три команды имеют в своем активе шесть баллов Заря (+1), Динамо (+2 и матч в запасе), Полесье (+2), далее идет Эпицентр с четырьмя очками в активе (+1), на седьмой и восьмой строчках расположились Кривбасс и ЛНЗ (обе -1), Харьков с тремя очками (-2) идет девятым. Далее целая группа команд, которые набрали два очка, Левый Берег (0 и матч в запасе), Оболонь (-3), Буковина (-3), Кудривка (-4) с одним очком ровенский Верес (-2). С нулем в графе очков находятся Колос (-3) и Черноморец (-3), однако у них еще есть очная встреча в запасе, которая не состоялась из-за атаки на стадион одесситов. Теперь уже точно можем переходить непосредственно к матчам. Пятница – 28 августа

Колос – Оболонь – 15:30.

Откроют четвертую игровую неделю Колос и Оболонь.

Предыдущий тур: Колос в своем 200-м матче в УПЛ уступил на выезде столичному Динамо – 1:2. Пропустив первыми на 20-й минуте, коваливцы моментально в следующей атаке ответили своим голом и выровняли ситуацию. На 73-й минуте соперник снова вышел вперед, но теперь «бело-черные» ответить своим голом уже не смогли.

Оболонь сыграла вничью в выездном матче против Кудривки. В течение первого тайма более активными были соперники, но ничем конкретным это не завершилось. После перерыва активизировались уже «зелено-белые», этому поспособствовало и удаление игрока соперников, однако реализовать свое численное преимущество команда не смогла, оба коллектива сохранили свои ворота «сухими» – 0:0.

Кубковые баталии: Колос в меньшинстве без особых проблем на выезде победил ЮКСУ – 3:0. Свои моменты в результативные удары превратили Аринальдо Ррапай, Ардит Таири и Юрий Климчук. Правда для подопечных Руслана Костышина есть и один негативный момент. Красную карточку заработал капитан команды Андрей Цуриков, поэтому в следующем кубковом матче коллектив незможет на него рассчитывать.

Оболонь нанесла визит львовским Карпатам, нынешней команде своего экс-вратаря Дениса Марченко. Стоит отметить, что на стадии 1/32 финала это была единственная пара, сформированная из представителей элитного дивизиона. «Пивовары» без шансов уступили со счетом 0:2, вывод один – команде максимально не повезло с жребием.

История личных встреч: В УПЛ встретятся в седьмой раз. До этого завершили пять встреч вничью, четыре из которых были нулевыми, и однажды победила Оболонь. В прошлом сезоне в матче первого круга разошлись привычными для себя «нолями», а вот во втором «пивовары» прервали ничейную серию личных встреч и одержали победу – 2:0.

Суббота – 29 августа

Кудривка – Эпицентр – 13:00.

Соревновательный день субботы начнется дуэлью между Кудривкой и Эпицентром.

Предыдущий тур: Кудривка поделила зачётные баллы со столичной Оболонью – 0:0. В первом тайме подопечные Александра Протченко выглядели более активно в атаке, однако не смогли организовать гол. В начале второй половины встречи глупую вторую жёлтую карточку получил Артур Думанюк и оставил команду в меньшинстве, что существенно ударило по атакующему потенциалу коллектива. В оставшееся время представители Черниговщины сумели удержать ничейный результат и заработать один зачётный балл.

Эпицентр дома с идентичным счетом расписал «мировую» с Вересом. Каменчане в течение матча выглядели гораздо ярче своего соперника, создавали острые моменты, однако реализовать их не смогли, в чем огромная заслуга вратаря оппонентов. В целом команда нанесла 18 ударов по воротам, половина из которых пришлась в их площадь, а показатель ожидаемых голов перевалил за два.

Кубковые баталии: В 1/32 финала Кубка Украины на Кудривку ожидал визит в Днепропетровскую область в поселок Юрьевка (Павлоградского района). Именно там свой кубковый матч проводил Авангард из Лозовой. В составе соперника были такие известные украинскому болельщику футболисты, как Евгений Селин и Александр Гладкий. А тренирует команду Игорь Рахаев, многолетний тренер легендарного харьковского Металлиста. Что касается самой игры, то кудривчане особого сопротивления не почувствовали и разгромили соперника – 6:1. Дублем отметился Александр Беляев, по одному голу забили Демьян Есин и Николай Огарков, еще дважды соперник отправил мяч в собственные ворота.

Подопечные Сергея Нагорняка в гостях обыграли любительский одесский коллектив То4ка – 2:1. Судьбу встречи решили гол Нене в конце первого тайма и автогол одесситов на экваторе второго, впоследствии они отыграли один мяч, но на большее не смогли.

История личных встреч: В УПЛ провели два матча. В прошлом сезоне обменялись домашними победами. Кудривка победила со счетом 2:1, а Эпицентр – 1:0.

Левый Берег – Карпаты – 15:30.

Продолжит игровой день субботы поединок между Левым Берегом и Карпатами.

Левый Берег на выезде вырвал ничью в противостоянии с Кривбассом – 1:1. Гости пропустили первыми дальним ударом на 18-й минуте, после чего команды обменивались опасными атаками. Ситуация кардинально изменилась на 60-й минуте, когда хозяева остались вдесятером. Получив численное преимущество, Левый Берег усилил давление на ворота, что принесло результат на 72-й минуте, Сидней точным ударом издали сравнял счет. В конце встречи, «аисты» имели две отличные возможности дожать соперника и вырвать победу, но пробить голкипера криворожцев во второй раз так и не удалось.

Карпаты продолжили свою победную и разгромную серию в матче против Буковины. Только если в предыдущих турах разгром соперника начинался во втором тайме, то в этом матче «львы» решили не откладывать дело. На 5-й минуте счет в матче открыл Фелипе Виейра, а на 9-й преимущество удвоил Назарий Русин. После чего подопечные Франсиско Фернандеса взяли паузу до 65-й минуты, тогда Ян Костенко довел цифры на табло «Украины» до разгромных – 3:0, которые и стали финальным результатом.

Кубковые баталии: Левый Берег отправился в гости к команде второй лиги Днестр, представляющей живописный город Залещики в Тернопольской области. Особых проблем второй лиговой коллектив подопечным Александра Рябоконя не создал. Голы Андрея Якимова, Викентия Волошина и Дмитрия Шастала установили итоговый счет матча – 3:0.

Карпаты дома победили столичную Оболонь со счетом 2:0 и обеспечили себе путевку в 1/16 финала Кубка Украины. Победу своей команде принесли голы Жозе Сери и Бруно Иглесиаса.

История личных встреч: В рамках УПЛ сыграли два матча. Позапрошлый сезон дважды сильнее оказались Карпаты, дома одержали победу – 3:0, а вот в гостях матч оказался куда более сложным для «львов» – 3:2.

Шахтер – Полесье – 18:00.

Центральный матч тура между Шахтером и Полесьем закроет игровую программу субботы.

Предыдущий тур: Шахтер одержал минимальную гостевую победу над Харьковом – 1:0. Донецкие футболисты оформили молниеносный старт, уже на 31-й секунде встречи Невертон воспользовался ошибкой соперника. Заполучив раннее преимущество, «горняки» смогли удержать этот результат до финального свистка, хотя и не без огромных проблем по самой игре. Однажды простил арбитр, не назначив одиннадцатиметровый удар в ворота донеччан, а несколько раз простил уже и соперник – не реализовав несколько стопроцентных моментов.

Полесье в домашнем поединке потерпело обидное поражение от луганской Зари – 1:2. Старт встречи для хозяев оказался успешным, уже на 17-й минуте Олег Федор удачно сыграл на добивании и открыл счет в матче. Однако после перерыва команду словно подменили. На 59-й минуте оборона житомиряндозволили супернику відновити рівновагу. А вже за чотири хвилини у Георгія Бущана мяч зрізався з ноги, внаслідок чого довга передача виявилася дуже невдалою, чим суперник скористався на повну. Попри намагання змінити хід гри у час, що залишився, вирвати бодай нічию господарям так і не судилося.

Кубкові баталії: Обидва колективи розпочнуть боротьбу за Кубок України вже зі стадії 1/16 фіналу, як учасники єврокубкового сезону. Хтось вже вилетів, а хтось незабаром розпочне свій шлях найпрестижнішим клубним турніром Європи.

Єврокубкове жеребкування «гірників»: У четвер, 27 серпня в Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги Чемпіонів. Донецький Шахтар після паузи в один сезон повертається у найпрестижніший клубний турнір європейського континенту. За підсумками жеребкування ми дізналися вісім суперників з котрими зустрінуться «помаранчево-чорні». У номінально домашніх матчах, котрі прийме лондонський «Стемфорд Бридж», підопічним Арди Турана протистоятимуть: мадридський Реал, лісабонський Спортінг, стамбульський Фенербахче та афінський АЕК. У свою чергу «гірники» відправляться у гості до: міланського Інтера, ейндговенського ПСВ, Лейпцига та братиславського Слована. Розклад матчів УЄФА опублікує трохи згодом.

Історія очних зустрічей: Достатньо довгий час житомирський колектив був нездоланним монолітом для Шахтаря і от минулого сезону ця серія для підопічних Арди Турана перервалася у матчі другого кола, коли донеччани на «Арені Львів» здолали свого суперника 1:0. Загалом в УПЛ провели шість матчів, в яких була здобута та сама перемога про яку ми згадали, ще двічі команди розходилися «миром» (саме нічиєю минулого сезону завершився матч першого кола – 0:0) та тричі переможцями виходили житомирські «вовки». Чим продовжиться історія двобоїв цих колективів дізнаємося вже незабаром.

Радіотрансляцію матчу між донецьким Шахтарем та житомирським Поліссям із коментарем головного редактора XSPORT та Bet.ua Олександра Сукманського можна буде почути на хвилях «Авторадіо» та «Радіо П’ятниця», отже налаштовуйте свої приймачі правильно у суботу о 18:00.

Неділя – 30 серпня

Чорноморець – Кривбас – 13:00.

Продовжиться четвертий тур у неділю поєдинком між Чорноморцем та Кривбасом.

Попередній тур: Чорноморець у гостях поступився черкаському ЛНЗ – 0:2. Біля воріт суперника одесити створити особливо нічого не зуміли, абсолютно закономірна поразка.

Кривбас вдома розписав «мирову» з Лівим Берегом – 1:1. На 18-й хвилині матчу Стівен Рівас дальнім пострілом вивів свою команду вперед. Криворіжці довгоутримували переможний рахунок, але переломний епізод відбувся на 60-й хвилині. Захисник Тьяго Боржес невдало пішов на перехоплення, сфолив та отримав другу жовту картку, залишивши команду в меншості. Незважаючи на пропущений на 72-й хвилині гол, справжнім героєм у складі господарів став голкіпер Олександр Кемкін. Він парирував чимало небезпечних ударів, а на останніх хвилинах здійснив вирішальний подвійний сейв, врятувавши Кривбас від поразки.

Кубковые баталии: Одесский Черноморец покинул Кубок Украины уже на стадии 1/32 финала, уступив в гостях закарпатским Вильхивцам – 0:1.

А вот криворожский Кривбасс после победы над Рокитой из одноименного поселка на Полтавщине продолжит свои выступления дальше. Забитые мячи Дениса Подгурского, Владимира Виливальда и Джовани Герберта установили итоговый счет 3:0 и отправили свою команду в следующий раунд.

История очных встреч: История противостояний в элитном дивизионе насчитывает сорок матчей. Шестнадцать побед на счету Черноморца, на одну меньше имеют представители Кривого Рога, еще девять поединков завершились ничейным результатом. Позапрошлого сезона, когда в последний раз коллективы между собой встречались, дважды победили криворожцы – дома со счетом 1:0, а в гостях 3:1.

ЛНЗ – Верес – 15:30.

Воскресный match day продолжится противостоянием между ЛНЗ и Вересом.

Предыдущий тур: ЛНЗ дома одержал уверенную победу над одесским Черноморцем. Большую часть первого тайма черкасцы не могли подобрать ключи к воротам оппонента. Удалось сломать оборону соперника на 43-й минуте, Данило Кравчук ворвался в штрафную площадку и ударом с острого угла поразил ворота соперников. На старте второго тайма, черкасская команда удвоила преимущество усилиями Таллеса Бренера. Больше голов болельщики не увидели – 2:0. ЛНЗ одержал первую официальную победу этого сезона.

Верес на выезде расписал нулевую ничью с Эпицентром. В очередной раз отмечаем голкипера ровенчан Валентина Гороха, который в течение матча совершил девять сейвов, некоторые из которых в ситуациях, когда казалось, что гол неминуем. В обороне подопечные Олега Шандрука сыграли надежно, а вот в нападении найти свой шанс команде так и не удалось.

Кубковые баталии: Матч этой стадии ЛНЗ пропускал, как участник еврокубков этого сезона, а вот ровненчане нанесли визит бывшему представителю элитного дивизиона – Ингульцу. Пропустив первыми на экваторе первого тайма «волки» полетели отыгрываться, не оставив шансов сопернику. Гонсалвес Перейра, Давид Нено, Павел Багрий и Владислав Шарай помогли Вересу победить коллектив из Петрового 4:1 и получить путевку в следующий раунд.

История очных встреч: В УПЛ между собой провели шесть матчей и имеют абсолютный паритет по итогам этих матчей. В каждой графе с вариантом победителя или ничьей стоит двойка. В прошлом сезонеобменялись гостевыми победами, в первом круге 2:0 победили ровенчане, а во втором представители Черкас уже взяли реванш со счетом 3:0.

Заря – Харьков – 18:00.

Воскресный игровой день завершится дуэлью между Зарей и Харьковом.

Предыдущий тур: Заря на характере вырвала победу в гостевом матче против Полесья – 2:1. Пропустив быстрый мяч в первом тайме, луганчане смогли переломить ход противостояния после перерыва. Ударный отрезок гостей начался на 59-й минуте, когда Антон Глущенко точным ударом сравнял счет, а уже на 63-й минуте команда воспользовалась неуверенными действиями соперника, Иван Нестеренко использовал возможность и наказал житомирян, таким образом выведя луганский коллектив вперед. Получив преимущество, гости грамотно довели дело до финального свистка, сохранив победный результат.

Харьков в прошлом туре потерпел минимальное поражение от донецкого Шахтера – 0:1. Матч начался для хозяев с холодного душа, уже на 31-й секунде они получили гол в свои ворота. После провального старта харьковчане пытались переломить ход игры, и даже в конце первого тайма претендовали на пенальти, который Александр Шандор не назначил в ворота «горняков». Позже главный эксперт по арбитражу Украинской ассоциации футбола Никола Риццоли, признал это решение ошибочным – пенальти должны были назначить. Был и гол от харьковчан, на 55-й минуте нападающий Питер Итодо отправил мяч в сетку ворот соперников, но сделал это из положения вне игры. А кульминационным моментом матча могла стать ошибка вратаря соперников, которой не воспользовался Игорь Когут, пробив мимо ворот с убийственной позиции.

Кубковые баталии: Луганчане отправились в гости к Стрыю, где разгромили местную

Скалу 1911 – 6:0. После первой половины матча счет не был настолько разгромным, отличиться сумел только Кирилл Дришлюк. Во втором тайме в графу с голами себя добавили Пилип Будковский, Жуниор Рейс, Максим Бойко и дважды Игорь Горбач.

Больше всего голов своему сопернику на стадии 1/32 финала забил Харьков. Они одолели Калиновку из Киевщины – 9:0. На перерыв команды, так же как и Заря, отправились с результатом 1:0, в конце первого тайма отметился Карлос Парако. А вот во второй половине матча начался разгром, свои автографы в воротах соперника оставили Иван Калюжный, Питер Итодо, Артем Смоляков, Эрмир Рашица, Батон Забергджа, Денис Антюх и Себастьян Кастильо, еще один мяч соперник отправил в собственные ворота.

История очных встреч: В чемпионате провели между собой семь матчей. Преимущество в них полностью на стороне луганской команды, а именно пять побед. Еще по одному разу была зафиксирована ничья и победа представителей Харькова. В прошлом сезоне в матче первого круга на выезде Заря победила, тогда еще Металлист 1925 со счетом 3:1, а в матче второго коллективы разошлись «миром» – 1:1.

Понедельник – 31 августа

Буковина – Динамо– 18:00.

Завершит четвертый тур противостояние между Буковиной и Динамо.

Предыдущий тур: Буковина уступила львовским Карпатам – 0:3. Этот матч идеально подходит под выражение «счет не по игре», однозначно соперник наиграл на победу, однако не до такой разгромной. Черновчане за матч нанесли 26 ударов по воротам соперника, из которых шесть пришлись в створ ворот, а показатель ожидаемых забитых мячей показывает чуть меньше тройки. Пока новичок не может найти в чемпионате свой гол.

Динамо дома одержало трудную победу над ковальской Колос – 2:1. На 20-й минуте матча счет открыл Матвей Пономаренко, но не успели еще трибуны оправиться от празднования гола своей команды, как гости восстановили равновесие на табло. Победный гол киевлян состоялся на 73-й минуте, точным ударом с линии штрафной площадки отличился Владимир Бражко. Он же в конце матча получил вторую желтую, которая превратилась в красную, соответственно в матче против Буковины опорный полузащитник своей команде не помощник.

Кубковые баталии: А вот в кубковом матче черновчан голы уже посыпались. Жертвой стала тернопольская Нива. Петр Стасюк на старте матча открыл счет забитым мячам. В дебюте второго тайма Виталий Груша удвоил преимущество, а Олег Ильин в конце основного времени довел счет до разгромного, тогда как уже в компенсированное время соперник автоголом установил финальный счет – 4:0 в пользу подопечных Сергея Щищенко. Представители столицы свое участие в турнире начнут с следующей стадии, как представитель страны на евроарене, хоть и как бывший.

История очных встреч: В рамках элитного дивизиона пересекались шесть раз, было это еще в первой половине 90-х. В пяти встречах победили «бело-синие», еще один раз команды разошлись миром. Что интересно, последние два сезона жребий сводил эти два коллектива в полуфинальной стадии Кубка Украины. Оба раза киевляне были сильнее 4:1 позапрошлого сезона и 3:0 в предыдущем.

Наконец, вспомним и о результатах жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины для клубов УПЛ:

Агробизнес (Волочиск) – Левый Берег (Киев)

Колос (Коваливка) – Карпаты (Львов)

Нива (Винница) – Динамо (Киев)

Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск) – Харьков (Харьков)

Феникс-Мариуполь (Мариуполь) – Заря (Луганск)

Олимпия (Савинцы) – Кривбасс (Кривой Рог)

Буковина (Черновцы) – ЛНЗ (Черкассы)

Карбон (Черкассы) – Эпицентр (Каменец-Подольский)

Куликов-Билка (Куликов) – Верес (Ровно)

Полесье (Житомир) – Кудривка (Кудривка)

Вильхивцы (Закарпатье) – Шахтер (Донецк)

Матчи этой стадии состоятся с 8 по 14 сентября.

Фото: Пресс-службы ФК Шахтер, ФК Колос, ФК Эпицентр, ФК Днестр, ФК ЛНЗ, ФК Полесье, ФК Буковина.