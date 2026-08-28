Соперники для Цыганкова, Малиновского, Батагова и других: состоялась жеребьевка Лиги конференций
На общем этапе будут представлены несколько клубов украинцев
В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги конференций сезона-2026/27. 36 клубов распределили на шесть корзин в соответствии с рейтингом УЕФА, после чего определили соперников команд, в составе которых выступают украинцы. В турнире сыграют клубы Виктора Цыганкова, Руслана Малиновского, Арсения Батагова, Эдуарда Соболя и других соотечественников.
Аякс Виктора Цыганкова попал в первую корзину. Нидерландский клуб получил шесть соперников:
- Аталанта;
- Мидтьюлланн;
- Хетафе;
- Сент-Трюйден;
- Хайдук;
- Тун.
Трабзонспор, цвета которого защищают Руслан Малиновский и Арсений Батагов, был представлен в четвертой корзине. Турецкая команда сыграет против таких клубов:
- Фрайбург;
- Црвена Звезда;
- Гартс;
- КуПС;
- Яблонец;
- ЦСКА София.
Университатя Крайова с Павлом Исенко и Александром Романчук также попала в четвертую корзину. Её соперниками стали:
- Копенгаген;
- Брайтон;
- Хетафе;
- Кайрат;
- Эгнатия;
- Интер Эскальдес.
Яблонец Эдуарда Соболя оказался в пятой корзине. Чешский клуб встретится с такими командами:
- Брайтон;
- Фрайбург;
- Лугано;
- Трабзонспор;
- Иберия-1999;
- Рига.
В эту же корзину попал Хайдук, за который выступает юный полузащитник Адам Гурам. Хорватский клуб получил в соперники:
- Аякс;
- Мидтьюлланн;
- Сент-Трюйден;
- Линкольн Ред Импс;
- Норшелланн;
- Тун.
Иберия-1999, которую возглавляет украинский тренер Андрей Демченко и за которую играет Эльдар Кулиев, оказалась в шестой корзине. Грузинская команда проведет матчи против:
- Црвена Звезда;
- Копенгаген;
- Хетафе;
- Сент-Трюйден;
- Мьельбю;
- Яблонец.
Все результаты жеребьевки
1 корзина
2 корзина
3 корзина
4 корзина
5 корзина
6 корзина
Финал Лиги конференций сезона-2026/27 состоится 2 июня 2027 года в Стамбуле. Решающий матч примет домашняя арена Бешикташа.
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