Сергей Разумовский

В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги конференций сезона-2026/27. 36 клубов распределили на шесть корзин в соответствии с рейтингом УЕФА, после чего определили соперников команд, в составе которых выступают украинцы. В турнире сыграют клубы Виктора Цыганкова, Руслана Малиновского, Арсения Батагова, Эдуарда Соболя и других соотечественников.

Аякс Виктора Цыганкова попал в первую корзину. Нидерландский клуб получил шесть соперников:

Аталанта;

Мидтьюлланн;

Хетафе;

Сент-Трюйден;

Хайдук;

Тун.

Трабзонспор, цвета которого защищают Руслан Малиновский и Арсений Батагов, был представлен в четвертой корзине. Турецкая команда сыграет против таких клубов:

Фрайбург;

Црвена Звезда;

Гартс;

КуПС;

Яблонец;

ЦСКА София.

Университатя Крайова с Павлом Исенко и Александром Романчук также попала в четвертую корзину. Её соперниками стали:

Копенгаген;

Брайтон;

Хетафе;

Кайрат;

Эгнатия;

Интер Эскальдес.

Яблонец Эдуарда Соболя оказался в пятой корзине. Чешский клуб встретится с такими командами:

Брайтон;

Фрайбург;

Лугано;

Трабзонспор;

Иберия-1999;

Рига.

В эту же корзину попал Хайдук, за который выступает юный полузащитник Адам Гурам. Хорватский клуб получил в соперники:

Аякс;

Мидтьюлланн;

Сент-Трюйден;

Линкольн Ред Импс;

Норшелланн;

Тун.

Иберия-1999, которую возглавляет украинский тренер Андрей Демченко и за которую играет Эльдар Кулиев, оказалась в шестой корзине. Грузинская команда проведет матчи против:

Црвена Звезда;

Копенгаген;

Хетафе;

Сент-Трюйден;

Мьельбю;

Яблонец.

Все результаты жеребьевки

1 корзина

2 корзина

3 корзина

4 корзина

5 корзина

6 корзина

Финал Лиги конференций сезона-2026/27 состоится 2 июня 2027 года в Стамбуле. Решающий матч примет домашняя арена Бешикташа.