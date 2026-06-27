Павел Василенко

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья продолжает показывать впечатляющие результаты своими выступлениями на чемпионате мира-2026, несмотря на то что ему уже 40 лет.

После того, как голкипер разочаровал чемпионов Европы сборную Испании (0:0) в своем дебютном матче на чемпионате мира, он сохранил ворота на «ноль» в матче против Саудовской Аравии (0:0), что принесло Кабо-Верде вторую ничью без голов на турнире.

Возинья стал лишь третьим вратарем в возрасте от 40 лет, который сохранил по крайней мере дважды ворота на «ноль» на чемпионатах мира, присоединившись к легенде Англии Питеру Шилтону и итальянскому вратарю Дино Дзоффу.

Что касается сборной Кабо-Верде в целом, то они стали лишь третьим африканским дебютантом, который не проиграл ни одного матча на групповом этапе чемпионата мира, другие два – это Камерун (три ничьи на чемпионате мира 1982 года) и Сенегал (одна победа и две ничьи на чемпионате мира 2002 года).

Кабо-Верде также является четвертой командой, которая сыграла вничью в своих первых трех матчах на чемпионатах мира, присоединившись к Уэльсу (чемпионат мира 1958 года), Камеруну (чемпионат мира 1982 года) и Ирландии (чемпионат мира 1994 года).