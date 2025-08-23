Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло подвел итоги первого матча Динамо в рамках 4 квалификационного раунда Лиги Европы против Маккаби Т-А (1:3).

Тяжело на это все смотреть. Унижение болельщиков «Динамо» Киев на европейской арене продолжается. Бросается в глаза, что игроки «Динамо» выглядят абсолютно без энергии, как выжатые лимоны. Что происходит? Трудно найти объяснение.

Вот сейчас я схитрил. В футболе чудес не бывает. Полагаться на тех же игроков четыре сезона подряд просто абсурд.

На моей памяти, это уже третья красная карточка, полученная на ровном месте. Как бы выводы игроки не делают? Напрашивается вопрос. Они вообще учатся? У меня есть сомнения.

Самое главное, что мы все живы, и ждем тотальных перемен в клубе. Всем добра. Слава Украине, - написал Заховайло в Facebook.