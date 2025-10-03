Adidas представил мяч Trionda для ЧМ-2026: четыре панели и датчики для помощи судьям
Мундиаль пройдет следующим летом
около 3 часов назад
Компания Adidas официально представила официальный мяч чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Новинка получила название Trionda и уже вызвала ажиотаж благодаря инновационному дизайну и высоким технологиям.
Уникальной особенностью Trionda является конструкция всего из четырех панелей — наименьшее количество в истории мундиалей. Такой дизайн обеспечивает идеальную аэродинамику, более точный полет и лучший контроль мяча во время игры.
Визуальное оформление мяча вдохновлено странами-хозяйками: доминирующая белая основа дополнена красными, зелеными и синими элементами, которые символизируют Канаду, Мексику и США.
Особую ценность добавляет connected ball technology – в Trionda встроены датчики, фиксирующие каждое касание, скорость и траекторию движения. Система регистрирует данные 500 раз в секунду, что позволит создавать более точный аналитический срез игры и поможет арбитрам в спорных эпизодах.
Напомним, что чемпионат мира-2026 будет проходить с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
