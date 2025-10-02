Павел Василенко

Футбольная ассоциация Сербии (ФА) сообщила, что вместе с ФИФА и Министерством внутренних дел страны официально классифицировала отборочный матч чемпионата мира-2026 между Сербией и Албанией как встречу с наивысшим уровнем риска для безопасности.

Игра состоится на стадионе «Дубочица» в Лесковаце в субботу, 11 октября. В целях гарантии безопасности ФИФА направила в Сербию двух сотрудников службы безопасности, которые будут контролировать организацию поединка.

«Их присутствие подтверждает исключительную важность этого события и подчеркивает обязанность всех участников ставить спорт выше политики и провокаций», – говорится в заявлении федерации.

Особое внимание к этому матчу объясняется событиями 2014 года. Тогда во время встречи Сербии и Албании в Белграде на поле влетел дрон с флагом «Великой Албании», что спровоцировало массовую драку и заставило остановить игру. Инцидент имел серьезные спортивные и финансовые последствия для сербского футбола.