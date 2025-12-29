Руководство Фламенгу ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером Филипе Луисом, сообщает журналист Вене Касагранде.

По его словам, Фла не соглашается на условия агента Луиса Жорже Мендеша - 5 миллионов евро зарплаты и минимальная клаусула для зарубежных клубов.

40-летний специалист в своем дебютном сезоне привел Фламенгу к победе в Серии А, Кубке Либертадорес, Суперкубке Бразилии.

Чемпион Бразилии отказался продавать в Европу бывшую звезду Карпат.