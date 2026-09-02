Агент Михаила Мудрика Вадим Шаблий прокомментировал переход украинского вингера в Тоттенхэм на правах аренды из Челси.

Шаблий опубликовал в социальных сетях совместное фото с Мудриком с презентации футболиста в качестве игрока «шпор» и пожелал ему успехов на новом этапе карьеры.

«Для Михаила это новый вызов и свежая возможность получать удовольствие от футбола и продолжать доказывать свои качества на самом высоком уровне.

Возможность снова работать с Роберто Де Дзерби, который хорошо знает его по успешному совместному периоду в донецком Шахтере, делает этот переход еще более захватывающим.

Желаем Михаилу успешного сезона в Северном Лондоне. Не теряй веру, продолжай работать и наслаждайся каждым моментом на поле», – написал агент в своих соцсетях.