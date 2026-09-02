Агент Мудрика сделал эмоциональное заявление после трансфера украинца в Тоттенхэм
Украинец сменил клуб
Агент Михаила Мудрика Вадим Шаблий прокомментировал переход украинского вингера в Тоттенхэм на правах аренды из Челси.
Шаблий опубликовал в социальных сетях совместное фото с Мудриком с презентации футболиста в качестве игрока «шпор» и пожелал ему успехов на новом этапе карьеры.
«Для Михаила это новый вызов и свежая возможность получать удовольствие от футбола и продолжать доказывать свои качества на самом высоком уровне.
Возможность снова работать с Роберто Де Дзерби, который хорошо знает его по успешному совместному периоду в донецком Шахтере, делает этот переход еще более захватывающим.
Желаем Михаилу успешного сезона в Северном Лондоне. Не теряй веру, продолжай работать и наслаждайся каждым моментом на поле», – написал агент в своих соцсетях.
Мудрик проведет в составе Тоттенхэма весь сезон-2026/27. После завершения кампании лондонский клуб будет иметь возможность выкупить контракт украинца у Челси за 75 миллионов фунтов стерлингов.