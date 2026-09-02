Павел Василенко

Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби прокомментировал переход украинского вингера Михаила Мудрика.

«Я работал с Мишей раньше, в начале его карьеры, поэтому прекрасно знаю, что он может дать нашей команде. У нас высокие ожидания от Михаила, и мы сделаем все возможное для его максимального развития. При реализации этого потенциала он способен стать ключевой фигурой команды. Искренне радует его решение присоединиться к нам, поэтому с нетерпением жду начала нашего сотрудничества», – цитирует Де Дзерби клубная пресс-служба.

Де Дзерби уже работал с Мудриком в Шахтере. Это было в сезоне 2021/22, когда итальянский специалист возглавлял донецкую команду.

Под руководством Де Дзерби украинский вингер провел 19 матчей в составе Шахтера. За это время Мудрик забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Тоттенхэм договорился с Челси об аренде Мудрика до завершения текущего сезона. Сделка также предусматривает опцию выкупа украинского футболиста.

Если Тоттенхэм решит оставить Мудрика после завершения аренды, клуб сможет выкупить его контракт за 75 миллионов фунтов, или примерно 87,5 миллиона евро.