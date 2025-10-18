Павел Василенко

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском Реале вызвало немало слухов, но его агент Федерико Пенья развеял все сомнения.

25-летний бразилец, который присоединился к клубу еще в 2018 году, имеет действующий контракт до лета 2027 года, и, похоже, не собирается менять белую футболку ни на какую другую.

«Винисиус – это воплощение успеха. Он – талант, харизма и победы. Он будет играть на самом высоком уровне еще как минимум десять лет, и лучшего места для этого, чем Реал Мадрид, просто не существует», – заявил агент в интервью Marca.

Пенья подчеркнул, что игрок и клуб должны согласовать детали дальнейшего сотрудничества, но сомнений в будущем звезды в Мадриде нет.

«Ему всего 25, он еще не достиг пика. Если сосредоточится на футболе, может стать одной из величайших легенд в истории Реала».

В этом сезоне Винисиус уже провел 10 матчей, забил 5 голов и отдал 4 ассиста, продолжая подтверждать, что он – главная бразильская оружие мадридцев.