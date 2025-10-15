Павел Василенко

Винисиус Жуниор столкнулся с иском в Бразилии за то, что беспокоил своих соседей вечеринкой по случаю дня рождения. Игрок мадридского Реала организовал большую вечеринку в Рио-де-Жанейро, на которой было около 500 гостей и много знаменитостей.

Винисиусу Жуниору грозит судебный иск в Бразилии за нарушение покоя своих соседей во время большой вечеринки по случаю дня рождения, которую он устроил в Рио-де-Жанейро 12 июля 2025 года.

Жалоба была официально подана через неделю после события, и власти подтвердили этот процесс в среду. По данным O Globo, празднование произошло в роскошном помещении, предназначенном для больших мероприятий, но шум был слишком сильным, и соседи жаловались на ситуацию в районе.

Жалобщик вызвал военную полицию, которая попросила участников уменьшить музыку и крики. Винисиус и его гости выполнили приказ, но после того, как полиция ушла, все вернулось.

«Звук знову досяг чрезвычайно высокой громкости», – написал жалобщик в отчете.

Предварительное слушание по делу состоится 6 ноября.

Местная пресса сообщает, что на вечеринке было около 500 гостей, среди которых Трэвис Скотт, Эдуардо Камавинга и Анитта. Кроме того, были запущены фейерверки и аттракционы в парке развлечений. Согласно бразильскому законодательству, это преступление карается лишением свободы на срок от 15 дней до 3 месяцев или штрафом.