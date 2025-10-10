Нападающий Реала Килиан Мбаппе отреагировал на слухи, появившиеся в СМИ, о возможной напряженности в отношениях с Винисиусом Жуниором. Француз опроверг любые разговоры о конфликте, подчеркнув, что между ними сохраняются отличные взаимоотношения.

Более того, по словам Мбаппе, они стали еще ближе как партнеры по команде и друзья, что положительно сказывается на их игре на поле.

«Когда в одной команде играют два известных игрока, то благодаря им вы можете получить много интересных историй. На самом деле у меня очень хорошие отношения с Винисиусом. В этом году мы стали намного ближе, мы узнали друг друга гораздо лучше. Он отличный игрок и как личность очень хороший человек Мы знаем, что люди говорят о нас все что угодно, но у нас одна цель: помочь Реалу выигрывать титулы. Я думаю, что если мы хотим выигрывать титулы, то мы должны быть в лучшей форме и помогать всей команде», — сказал Мбаппе для Tribalfootball

