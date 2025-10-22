Павел Василенко

Сегодня, около шести часов утра, во время вражеского ночного обстрела Украины пострадала академия Металлиста 1925. Беспилотник «шахед» упал на тренировочное поле, которое клуб арендует у Олимпийского профессионального колледжа имени Ивана Поддубного.

В результате этого возник пожар, который вскоре удалось ликвидировать, сообщает клубная пресс-служба.

Все воспитанники академии Металлиста 1925, которые сейчас базируются, учатся и тренируются в Киеве, во время тревоги находились в укрытии, и никто из них не пострадал.