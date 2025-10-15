Центральный защитник Колоса из Ковалива и игрок сборной Косово Илир Красничи может сменить клуб зимой. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Интерес к 25-летнему защитнику проявляют Полесье из Житомира и харьковский Металлист 1925, которые рассматривают его как усиление для линии защиты. Оба клуба уже давно наблюдают за развитием игрока и намерены побороться за его подписание.

Колос понимает, что удержать ключевого защитника будет сложно, но готов воспользоваться конкуренцией между претендентами, чтобы получить максимально выгодное предложение. Ожидается, что сумма сделки может составить от 1 до 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне Красничи провел семь матчей в чемпионате и принял участие в одном поединке Кубка Украины. Его контракт действует до июня 2027 года, а ориентировочная рыночная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

Во время международной паузы Колос провел товарищеский матч против Полесья, в котором потерпел поражение со счетом 1:2.