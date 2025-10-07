Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык поделился анализом четвертой потери очков Динамо подряд в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (1:1).

Действия тренерского штаба Динамо не совсем логичны и не совсем понятны для болельщиков. Нам, журналистам, иногда это тоже непонятно. Есть объективная реальность, которую ты видишь своими глазами. Футбол не терпит фальши. Если что-то случилось, то выходите и говорите это вслух.

А какие-то полунамеки не совсем ясны. Насколько я понимаю, ситуация в Динамо зависла. Нужно просто разрубить этот гордиев узел. Другого варианта нет. Возможно, должен вмешаться президент клуба, чтобы нормализовать ситуацию и найти компромисс.

Для меня Буяльский – лучший футболист, который был на поле. Весь креатив шел от него и Герреро. У них довольно хорошее взаимодействие. Поэтому для меня была странной замена Буяльского.

Тем более что до этого он не выходил в стартовом составе несколько матчей подряд. А это капитан команды. И после того, как Буяльский ушел с поля, креатив у Динамо исчез. Здесь также нужны объяснения.