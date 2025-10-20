Кудривка отобрала очки у Металлиста 1925, сыграв вничью.
Новички УПЛ не смогли выявить сильнейшего
около 1 часа назад
В рамках девятого тура чемпионата Украины состоялся матч между новичками элитного дивизиона – Кудривкой и Металлистом 1925.
С самого начала инициативу контролировали харьковчане, но реализовать преимущество им не удалось. Постепенно Кудривка начала активнее атаковать, и одна из попыток завершилась голом. После подачи с левого фланга мяч дошел до Сторчоуса, который вблизи точно пробил в ворота - 1:0 до перерыва.
Во втором тайме Металлист 1925 имел шанс сравнять счет. Сначала голкипер хозяев спас ворота с линии. Потом удар форварда Кудривки Легостаева отразила штанга.
Но харьковчане не отступили и вскоре нашли момент для точного удара: Итодо оказался в нужной позиции и переправил мяч в сетку вблизи.
Больше голов в матче не было и встреча завершилась вничью 1:1.
Украинская Премьер-лига, девятый тур
Кудривка — Металлист 1925 — 1:1
Голы: Сторчоус, 35 — Итодо, 67